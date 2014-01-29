AKP'li Mustafa Şentop: Yargıda seçimleri engellemeye çalışanlar var



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, yargı içinde seçimleri engellemeye çalışanlar olduğuna ilişkin kendilerine ciddi duyumlar geldiğini açıkladı. Şentop, "Güya seçimler yaptırılmayacakmış, bu yönde bize bir takım duyumlar geliyor. Duyumlar ciddi de ortada ciddiye alınacak bir şey yok. Ben bu şekilde düşünenlerin hukuk sınırları içinde bir şey yapamayacaklarını düşünüyorum. Bunlar hakimlik, savcılık değil, siyaset yapmak istiyorlar. Ama tamamen darbe dönemlerindeki anlayışıyla siyaset yapmak istiyorlar" dedi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'a konuşan Şentop, “Çok güçlü olduklarını, gerekirse Cumhurbaşkanını, Başbakanı, bakanları alabileceklerini düşünüyorlar” dedi.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

Ancak darbe olursa olur

“Güya seçimler yaptırılmayacakmış, bu yönde bize bir takım duyumlar geliyor. Duyumlar ciddi de ortada ciddiye alınacak bir şey yok. Ben bu şekilde düşünenlerin hukuk sınırları içinde bir şey yapamayacaklarını düşünüyorum. Türkiye’de ancak bir darbe olursa bu olabilecek bir şeydir, başka türlü olmaz. Bunlar güç zehirlenmesi yaşayanlar. Çok güçlü olduklarını, gerekirse Cumhurbaşkanını, Başbakanı, bakanları alabileceklerini düşünüyorlar. Ama bunlar çok sayıda değil, üç-beş kişi. Belki bu onların fantezileri, hayalleri de olabilir. Zaten bir senedir bu tür şeyleri söyleyenler var.

Siyaset yapmak istiyorlar

Bunlar hakimlik, savcılık değli, siyaset yapmak istiyorlar. Ama tamamen darbe dönemlerindeki anlayışıyla siyaset yapmak istiyorlar. Komik tabii, hayal. Bir takım hakimlerin, savcıların nelerle uğraştığını söylemek, hangi saiklerle hareket ettiğine bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Hakimlik yapmak isteyen hakimlik, savcılık yapmak isteyen savcılık yapsın, isteyen de istifa etsin bir partiye girsin, olmadı bir parti kursun, orada yapsın. Hakim, savcı olarak sana verilen yetkileri siyaset yapmak için kullanmaya kalkarsan kimse müsaade etmez.

Katiyen göz açtırmayız

(Partinizin Seçim İşleri Başkanı olarak seçimlere yönelik bu yönde bir endişe taşıyor musunuz sorusu üzerine) Hayır, hiçbir endişe taşımıyorum. Biz buna müsaade etmeyiz. Katiyen, göz açtırmayız. Öyle şey mi olur? 1950’den beri Türkiye’de çok düzgün, vaktinde seçimler yapılmıştır. Askeri darbeleri yapanlar, 28 Şubatçılar bile seçimleri yaptırmayız, engelleriz gibi bir şey diyememiştir. Bugünün Türkiye’sinde böyle bir şeye kimse cesaret edemez. Fantezileri olarak kalır bazı küçük zihinlerin, o kadar.”