AKP'li Mustafa Şentop: Türkiye’de başkanlık sistemi olsaydı 7 Haziran’da bir istikrar sorunu yaşanmazdı

AKP’nin Başkanlık sistemi önerisi mimarlarından ve partinin İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, “Türkiye’de başkanlık sistemi olsaydı 7 Haziran’da bir istikrar, hükümet sorunu yaşanmazdı” dedi.

Meclis’te geçmişte oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Mustafa Şentop, AKP’nin Başkanlık Sistemi’ne yönelik önerilerinin “muğlak ve içeriği belirsiz” olmadığını vurgulayarak, “Başkanın nasıl seçileceği, hükümet sistemi, yetkileri, sorumlulukları, başkanla parlamento ve yargı ilişkileri somut olarak düzenlenmiş durumda. Şu anda Meclis’in internet sayfasında yeni Anayasa sayfasında AK Parti’nin önerisi madde madde var” diye konuştu.

Şentop, Başkanlık Sistemi’nin sadece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya attığı bir tez olmadığını söyleyerek, hem başbakanlık, hem de cumhurbaşkanlığı yapmış olmalarından dolayı hükümetler ile cumhurbaşkanları arasında yaşanan sorunları en iyi algılayabilecek olan Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın da Başkanlık Sistemi’ne yönelik taleplerinin olduğunu ileri sürdü. Şentop, “Bu konuyu hem başbakan, hem cumhurbaşkanı olarak her iki açıdan da gören insanlar. Onların bu talepleri dile getirmeleri önemli” dedi.

“Türkiye’de başkanlık sistemi olsaydı 7 Haziran’da bir istikrar, hükümet sorunu yaşanmazdı” diyen Şentop, şunları söyledi: ”Çünkü Türkiye seçim yapıyor. Seçimlerin adı ‘milletvekili genel seçimi.’ Yani halk, parlamentoyu seçiyor. Ama ülkeyi parlamento yönetmiyor. Ama hükümeti millet seçmiyor. Hükümet, parlamentonun içinden çıkıyor. Uygun kompozisyon oluşmuşsa hükümet belli oluyor. Yok olmamış ise seçim yapmışsın, parlamento belli, ama Hükümet yok. Sonra hükümet arayışları. Halbuki Başkanlık Sistemi bu sorunu çözüyor. Başkanlık Sistemi’nde vatandaş her ikisini de seçiyor. 7 Haziran’da Başkanlık Sistemi olsaydı halk iki oy kullanacaktı. Bir sandıkta başkan, diğer sandıkta parlamentoyu seçecekti. Dolayısıyla hükümet sorununu, istikrar sorununu kesin olarak çözmüş olacaktı. Birinci turda olmazsa ikinci turda mutlaka çözmüş olacaktı. Hükümet kesin olarak belli. Hükümetin süresi de belli. 4 yıllığına ise 4, 5 yıllığına ise 5 yıl süreyle kimin hükümet yapacağı belli. Partiler arasında anlaşmazlık, milletvekilleri transferleri, partiler anlaşamadı, 5-6 ay sonra hükümet düştü gibi meseleler yok. Çünkü hükümeti millet seçiyor ve bir dahaki seçimde son veriyor.”

“Teoride uygulanıyor”

Yerel bazda Türkiye’de bunun uygulandığına dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti: “Belediye başkanını ayrı, belediye meclisini ayrı seçiyoruz. Belediye başkanı belediye meclisinin içinden çıkmıyor. Dolayısıyla yerelde de Türkiye’nin yabancı olmadığı bir sistem. Sistemin vadettiği şey, doğrudan hükümetin seçilmesi, bunun getirdiği belirlilik ve istikrar. Anayasa’da gösterilen süre boyunca hükümetin devamlılığını garanti ediyor. Siyasi istikrarı garanti eden bir sistem. Teorik olarak da, gerçek kuvvetler ayrılığı Başkanlık Sistemi’nde var.”