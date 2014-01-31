AKP'li Muhammed Çetin de partisinden istifa etti!

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin partisinden istifa etti.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun “partiye zarar verdiği, parti içinde fitne yaratan konuşmalar yaptığı” gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Müşterek Disiplin Kurulu’na havale ettiği Çetin, düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı.

17 Aralık'tan sonra 8 vekil istifa etti

Çetin’le birlikte 17 Aralık operasyonlarının ardından AKP’den ayrılan milletvekili sayısı sekize çıktı.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından parti içine dönük eleştirileri nedeniyle Kütahya Milletvekili İdris Bal ihracı istenince istifasını açıklamıştı. Ardından eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, benzer süreçle partiden ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve Burdur Milletvekili Hami Yıldırım ise haklarında disiplin işlemi olmamasına karşın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımına tepki göstererek AKP’den ayrılmışlardı.

319'a düştü

Çetin’in istifasıyla AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 319’a düştü. Milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dilekçesi ise halen AKP Grup Yönetim Kurulu’ndan Meclis Başkanlığı’na iletilmediği için işleme alınmadı.

AKP'den İstifa eden Milletvekili Muhammed Çetin'in, istifasını açıkladığı konuşmasının tam metni çin tıklayın.