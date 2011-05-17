AKP'li Müezzinoğlu'na camide siyaset tepkisi

T24 - AK Parti Edirne Milletvekili adayı Mehmet Müezzinoğlu, camii avlusunda kadın ve erkeklerden oluşan yaklaşık 20 kişi ile yaptığı 'özel sohbet'in kameralar tarafından görüntülenmesinden rahatsız oldu.



AK Parti İstanbul Milletvekili olan ve 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Edirne'den 1'nci sıra adayı gösterilen Mehmet Müezzinoğlu, yatsı namazından sonra Dilaverbey Mahallesi'ndeki Darülhadis Camii'nin avlusunda, yaklaşık 20 kişilik grupla oturarak iddiaya göre siyasi sohbete başladı. Bu sohbeti görüntülemek isteyen gazetecilere Müezzinoğlu, "Bu özel sohbet, tanışıyoruz arkadaşlarla" diyerek çekim yapılmasını istemedi. Bunun üzerine gazeteciler sohbeti camii bahçesinin dışından görüntülemeye çalıştı. Ancak avlunun ışıkları tamamen kapatıldı ve görüntü alınması engellendi. Hemen sonra da saatler 23.30'u gösterdiğinde sohbet bitti.



Camiinin ön kapısından çıkan Müezzinoğlu gazetecilere, "Yatsı namazını kıldık, çıkarken cemaate takıldık" dedi ve ardından otomobiline binerek uzaklaştı. Müezzinoğlu'nun sohbet ettiği kişilerin çoğu ise kameralar tarafından görüntülenmemek için camiinin ön kapısı yerine arka taraftan çıkış yaptı.





MHP'den tepki



AKP'nin imamları ve camileri siyasete alet ettiğini iddia eden MHP Edirne İl Başkanı Zakir Topdur şunları söyledi:



"AKP İmamları toplayıp, 'bizi destekleyin' diyerek toplantıya çağırıp tehdit ediyormuş. Tanıdığımız bir imam arkadaşımızı AKP toplantı için çağırdı. Ancak arkadaş gitmedi. Camiinin imamlarını siyasete alet ediyorlar. Bir nevi imamları kullanıyorlar. Allah'ın evini kullanıyorlar. Hatta devlet dairelerini bile kullanıyorlar. Müezzzinoğlu, Edirnedeki kurum ve kuruluşların bazılarına adeta karargah kurdu. Devletin bazı müdürleri, memurları AKP'nin militanı gibi çalışıyor. Darülhadis Cami'nde, Allahın evinde bile camiinin bahçesinde 30- 40 kişiyi toplayarak orada bile siyaset yapıyor. Allahtan korkun, peygamberden utanın. Bunlar devletin bütün imkanlarını seferber etmişler. Camileri kullanıyorlar."





