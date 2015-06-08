AKP’li Müezzinoğlu: HDP barajı aştı; önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeyi yapacağız

Seçim bölgesi Bursa’da konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Tüm siyasi partiler önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeleri yapacaktır” dedi. Müezzinoğlu, “Bursa özelinde, HDP barajı aştığı için 1 milletvekili çıkarıyor” diye konuştu.

Mehmet Müezzinoğlu şunları söyledi:

Gerek yurt dışı, yurt içi birçok senaryoyu millet adına HDP üzerinden kurmaya çalıştılar. Sandıktır bu, hayırlı olsun. Tüm siyasi partiler önümüzdeki günlerde gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Ben bir AK Parti mensubu olarak, 12-13 yıl ülkemizin her köşesine gidebiliyor olmak, her vatandaşımızın elini sıkabiliyor olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu yarın da devam edecek.

Bursa özelinde, HDP barajı aştığı için 1 milletvekili çıkarıyor.