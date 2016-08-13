AKP'li Müezzinoğlu: FETÖ'cülerin PKK'yla iş birliği yakında ortaya çıkacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Bunlar, korkak ve hain. Zaten PKK ile işbirlikleri de yakında çıkacak" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Müezzinoğlu, darbe girişiminde düşmana ve haine korku, dosta güven veren bir duruş sergilendiğini söyledi.

Milletin "Ben korkmuyorum, sen korkacaksın" dediğini ve darbecilerin korktuğunu ifade eden Müezzinoğlu, "Bir kısmı, fırsat bulan hainler, korkaklar kaçtı. Bir kısmı hala kaçak. Bir kısmı PKK'ya, hain odaklara sığınacak kadar alçak ve şerefsizler. Bir kısmı bu ülkenin, milletin adaletine teslim edildi ve bu millete yaptıkları yanlışın bedelini ödeyecekler. Bundan sonraki süreçte, bu ülkenin ve milletin kaderiyle oynamak isteyenlerin artık oynayamayacaklarının da dersi verilmiş oldu." diye konuştu.

"Çamur atılanlara 'Hepsi çamurlu kalsın' diyecek halimiz yok"

Müezzinoğlu, Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker'in "Darbeyle alakası olmayan kişilerin de açığa alındığı, bu kişilerin 'intihar edeceğim' dediğini, bu mağduriyetlerin nasıl giderileceği" yönündeki sorusu üzerine, şöyle devam etti:

"Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Şuanda mağduriyet kelimesini kullanacağımız iki kitle var. Biri şehit ve şehit aileleri, biri de gaziler. Diğerleri bu fırtınanın getirdiği zorlukları ve sorunları yaşıyor. Büyük bir fırtına, büyük bir deprem. O gece hasta yoğun bakımda, suni teneffüste. Suni teneffüsten bu hastayı millet, cumhurbaşkanı, hep birlikte çıkardık. Hasta yoğun bakımda kaldı. 27 gündür sabah ezanına kadar nöbet tutuyoruz. Şimdi hasta serviste. Taburcu edeceğiz. Bu arada 'Ben mağdur oldum', hele hele 'Ben intihar edeceğim' demesi doğru, bir cümle değil. Binlerce kişiye orada öyle veya böyle tezviratlı haberlerin, bilgilerin de geldiği yerde benim vicdanım temizse, bayraktan, vatandan yana bir yanlışım yoksa bu hengame, gelip geçecek. Güneş balçıkla sıvanmaz ama çamur atılıyor, çamur atanlar var, olacak. Çamuru hep beraber temizlemek başta bize, yöneticilere düşer. Dolayısıyla çamur atılanlara 'Hepsi çamurlu kalsın' diyecek halimiz yok. Çamur atıldığı anda, bu acil, olağanüstü durumda da 'Biz bunu çamursuz görelim' deme şansımız da yok. Masamızda adalet ve vicdan var. 'Şimdi açıkta', ne olacak yani açıkta. Başarılı olsalardı ne olacaktık? 'İntihar etmek istiyorum' diyen arkadaş, bu hainler başarılı olsa ne olacaktı? Neticede bu hengamede ona da bir ceza, vatani sorumluluk düşmüş ki açıkta duruyorsun. Bunu böyle göreceksin. Altın, çamura düşmekle altın olmaktan çıkmaz. Kim ne kadar çamur sürerse sürsün parıl parıl parlar. İki gün çamurlu kalır, eyvallah ne yapalım yani."

'Paralel Devlet Yapılanması'nın siyah-beyaz gibi temizlenemeyeceğini, kimsenin elinde böyle bir sihirli değnek olmadığını dile getiren Müezzinoğlu, "O karar vericiler, 'Keşke ben olmasam' diye dua ediyor. Bir, yanlışlıkla tutma ve suçlama korkusu var. Önce yanlışlıkla tutmamayı merkeze alacağız." ifadelerini kullandı.

"Merkeze kendimizi almayacağız"

Adil Öksüz'ün serbest bırakıldığını anımsatan Müezzinoğlu, "Millet, devlet adına hayati bir hata. Düşünün ki o, suçsuzdu ve tutuluyordu bugüne kadar. Millet, devlet adına bir bedeli var mıydı? Yoktu. Merkeze kendimizi almayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sistemin bir cümle söylettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ramazan ayında kendi çalışanlarına verdiği iftarda, 'Arkadaşlar, biliyorum aranızda da var' dedi. Sistem, yanına, sağ omzuna yaveri çaktı. İstemese de çaktı. Şimdi burada cumhurbaşkanlığımızın duyarsızlığı mı var? Yok ama sistem, çakıyor. 'Cumhurbaşkanının sağ omzunda bir yaver duracak' diyor. O nedenle bizim milletten yana bir sistematiği yeniden kurgulamamız lazım. Bireysel hata yapan olur ama bu sistemi koordine ederek, millet adına bedel ödeten bir yapıyla karşımıza geliyor. Millete çalışan bir sistem olmalı. Birilerinin millet aleyhine kurgulayacağı bir yapı olmamalı. İşte bundan sonraki süreçte bize düşen en büyük sorumluluk bu."

"FETÖ-PKK işbirliği ortaya çıkacak"

PKK'ya sığınan darbeci sayısının sorulması üzerine Mehmet Müezzinoğlu, "Rakamlar yok ama neticede Amerika'ya sığınan var, yakalanan var. Bunlar, korkak ve hain. Zaten PKK ile işbirlikleri de yakında çıkacak." ifadelerini kullandı.