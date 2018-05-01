AKP'li Miroğlu: MHP'yle ortaklığımıza rağmen Kürt seçmen fikrini değiştirmedi

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ‘MHP’yle ortaklıklarına rağmen Kürt seçmenin fikrini değiştirmediğini’ söyledi.

haber7.com’dan İbrahim Günay’a konuşan Miroğlu, HDP’nin barajın altında bir parti olduğunu, barajı aşmak için tüm şartları zorlayacaklarını kaydetti.

Miroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Kasım seçimleri ve referandumda bölgeden aldığımız 2 milyon oy hem de MHP ile ortaklığımıza rağmen Kürt seçmenin fikrini değiştirmemiş olması hatta oyumuzu arttırmamız zaten bu seçimde de bizim yükselişte olduğumuzu gösteriyor. Bu yükseliş trendini destekleyen faktörleri sayacak olursak; Birincisi güvenlik stratejimiz halk tarafından geniş kabul gördü. Dolayısıyla halk terör tehdidi olmadan oyunu kullanabilecek. Bu tabi ki HDP tabanını yeni siyasi şartlarla tanıştırdı. HDP tabanı kendilerini sadece bölgeye mahkum eden bir demokrasi siyasetini istemiyor. Merkeze yaklaşmak istiyor. Ulus aidiyetini güçlendiren HDP tabanından önümüzdeki seçimde önemli oranda oy alacağımızı düşünüyorum. Bir diğeri ise bölge halkının hizmeti görmüş olmasıdır. Bu hizmeti görürken de ne kadar zaman kaybettiğinin farkına varmasıdır.”

Gezi Parkı göndermesi

Miroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 24 Haziran’da rakip olarak aday çıkması gündeme gelen Abdullah Gül’ün, Gezi eylemlerinden bu yana AKP’nin politikalarıyla uyumlu davranmadığını gördüğünü söyledi.

AKP’li vekil, “Türkiye’nin küresel liderliğe soyunmuş olması, zannediyorum Sayın Gül ve çevresindekileri pek memnun eden bir şey değildi” dedi.