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AKP'li milletvekilinin kumarhanedeki fotoğrafı yayınlandı: Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır?

"Bizi Türkiye tanır"

02 Mayıs 2018 21:50

AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kumarhanede çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasının ardından “Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Bizi Türkiye tanır” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Danışmanı Recep Cengiz, dün akşam kişisel Twitter hesabından bir fotoğraf yayınladı. Cengiz, fotoğrafa “AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst!” notunu da ekledi.

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