AKP'li milletvekilinden 'yolsuzluk' vurgulu bayram mesajı

1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen AKP Eskişehir Milletvekili Salih Koca, dikkat çeken bir bayram tebriği yayımladı. Koca, cep telefonundan vatandaşlara gönderdiği mesajda, "Yolsuzluk, yoksulluk ve terörün yaşanmadığı, dostluk ve kardeşliğin yaşandığı nice bayramlar dilerim" dedi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, 24 ve 25'inci dönemlerde AKP milletvekili olan ancak 1 Kasım için aday gösterilmeyen Salih Koca, yayınladığı bayram tebriğinde "yolsuzluğun ve yoksulluğun bitmesi" dileğinde bulundu.24 ve 25. dönemde AKP'den Eskişehir milletvekili seçilen Salih Koca, sürpriz bir şekilde 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmedi. Milletvekili Koca, telefon ve Facebook adresinden veda ve bayram mesajı yayımladı. Koca, telefonla vatandaşlara gönderdiği mesajda, yolsuzluk, yoksulluk, dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı. Koca, "Dünyada ve ülkemizde yolsuzlukların, yoksullukların ve terörün sona erdiği, barış ve huzurun hakim olduğu dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı nice bayramlar dilerim" ifadesini kulandı.

Milletvekili Koca, Facebook adresinden yayımladığı 'Bismillah' başlıklı mesajında ise yetimin ve garibin hakkını korumaya çalıştıklarını, yolsuzluklarla, yolsuzluğu yapanların kim olduğuna bakmaksızın mücadele ettiklerini, ancak bu yolda elbette çok zorluklarla karşılaştıkları görüşünü savundu.

Koca, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Biz siyaseti yüce bir gaye uğruna, bu ülkeyi tam bağımsız büyük bir ülke yapma, dünya üzerinde sözü geçen bir ülke haline getirme uğruna yapıyoruz. Biz neticenin değil çabanın daha değerli olduğunu bilerek bu uğurda koşturuyoruz. Neticenin de Allah'ın takdirinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sadece hakkın ve halkın yolunda vicdanımızın sesini dinledik. Doğruluktan sapmadık, aldatma ve oyalama politikaları ile de işimiz olmadı. Yetimin ve garibin hakkını korumaya çalıştık. Şehrimizde yaşanan yolsuzluklarla, yolsuzluğu yapanların kim olduğuna bakmaksızın mücadele ettik. Bu yolda elbette çok zorluklarla karşılaştık."