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Politika

AKP'li milletvekilinden HDP’ye oy verenlere: Allah belalarını versin!

'Yalıda viski içip HDP ye oy verenlere 'şerefsiz' diyemeyecek miyiz?"

17 Ağustos 2015 11:04

AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık “Şehitlerimizin vebali HDP’ye oy veren şerefsizlerin üzerindedir. Allah belalarını versin. Yalıda viski içip HDP ye oy verenlere ‘Şerefsiz’ diyemeyecek miyiz?” diye tweet attı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) oy verenlere yönelik sözleri üzerine başlayan 'şerefsiz' tartışması, AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyadan yazdıklarıyla sürdü. Kocabıyık, Twitter hesabından "Şehitlerimizin vebali HDP'ye oy veren şerefsizlerin üzerindedir. Allah onların belasını versin" diye yazdıktan sonra, "Yalıda oturan ellerinde viski kadehleriyle Türkiye'yi karıştıran ve HDP’ye oy veren şerefsizlere 'Şerefsiz' diyemeyecek miyiz?" diye devam etti.

Kocabıyık, "O nedenle Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Bu güruhu 'Şerefsiz' diye kodladığı için. Artık onların namı budur" diye yazdı.    

 

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