AKP'li milletvekili TBMM'de Saray'ın tapusunu gösterdi

AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, muhalefetin ‘Kaçak Saray’ diyerek eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tapusu gösterdi. 2 Mart 2016 tarihini taşıyan tapuda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu yer ‘Atatürk Orman Çiftliği’, sahibi de ‘Maliye Hazinesi’ olarak geçiyor.

Yüzölçümü 487 bin 941 metrekare, niteliği de ‘8 katlı ofis işyeri, 2 adet 7 katlı ofis işyeri, 3 adet 4 katlı ofis işyeri, 2 adet 2 katlı ofis işyeri, 6 adet 1 katlı işyeri’ olarak belirtilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın tapusunu dünkü bütçe görüşmeleri sırasında kamuoyuyla paylaşan , AKP'nin kadastrocu kökenli Erzurum Millevekili Orhan Deligöz şunları söyledi:

“Ey CHP’liler, sizin gibi sol zihniyetli birkaç mimarın konuyu mahkemeye taşımasından dolayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin tapusunu almak gecikmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin tapusu işte burada. Artık sözün bittiği yerdir.”





Deligöz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada da “Cumhurbaşkanımızın yıpratılması zorumuza gidiyordu. Tabiat ve Kültür Varlıkları’ndan gerekli kararlar alındı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzün bütçesi üzerine ben konuşacağım için bunu sır gibi sakladım, kürsüden de kamuoyuyla paylaştım. Artık kimsenin gıkı çıkamaz. Bundan sonraki işimiz Çankaya Köşkü’nün tapusunu çıkarmak olacaktır. Ben de yine bunun takipçisi olacağım” dedi.