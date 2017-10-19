AKP'li Metiner'den "Yabancı bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" diyen rektöre: İstifa et!

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Yabancı bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" diye sosyal medyada paylaşım yapan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün istifa etmesini istedi. Metiner, "İstifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerekir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Metiner, Gönüllü'nün, Gönüllü'nün, üniversitesini çok iyi yönetemediğinin de ortaya çıktığını belirterek, "Kendisi ile beraber göreve gelenlerin bir çoğu FETÖ suçlaması ile cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine, kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün müftü müsün şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle tokalaştığına işaret eden Metiner, şöyle devam etti: "Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı haram mı işliyor?"

"Yaşam tarzına müdahale olduğu algısı oluşturacak"

Metiner, rektörün böyle inanıp bu doğrultuda yaşıyor olabileceğine değinerek, "Ama rektörlük görevi ile alakalı olmayan bir konuda, ilahiyat tartışması başlatması doğru değil. Kendi fikrini sanki dinin tek yorumuymuş gibi sunması doğru değil. İlahiyat tartışmasını körükleyerek, 'AK Parti iktidarı döneminde ülkede yaşam tarzlarına müdahale olduğu' algısını oluşturacak bir yerde durması doğru değil" dedi.

Metiner, Gönüllü'nün daha sonra yine sosyal medya üzerinden, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda lüzumsuz bir meşguliyete sebep oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal medyada bulunduğumda üniversite çalışmalarımla ilgili paylaşımlara ağırlık vereceğim" açıklamasını paylaştığını, bu açıklamanın yeterli olmadığını bildirdi.

"Bence istifa etmesi gerekiyor. İstifa etmemesi halinde ise YÖK'ün gereğini yapması gerekir" diyen Metiner, aksi taktirde üniversitelerin yara alacağını, ayrıca bu tür rektörleri atadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereksiz yere eleştirilere konu olabileceğine dikkati çekti.

Mehmet Metiner, şunları kaydetti: "Sanki 'Cumhurbaşkanımız kendisi gibi düşünen rektörleri atayarak bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor' algısı oluşur. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimizin temsil ettiği birleştirici söyleme haksızlık olur."