AKP’li Metiner: Bizim hiçbir zaman CHP’li çevre ile husumetimiz yoktu

TBMM’nin 15 Temmuz’da bombalandığı gecede AKP’lilerin CHP ve MHP milletvekilleriyle sığınağa gitmesiyle başlayan ve liderler düzeyinde etkisini sürdüren ılımlı hava devam ediyor. TBMM’de CHP’lilere en ağır eleştirilerde bulunan AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, ”Darbe karşıtlığı temelinde yeniden bir araya gelmiş olmamızı çok önemsiyorum” dedi. Darbe karşıtlığından doğan ılımı rüzgarın Meclis çalışmalarına yansıması temennisinde bulunan Metiner, “Sahiden söylüyorum hiçbir zaman bizim o çevreye husumetimiz yoktu, o çevrelerin ağzıyla Erdoğanfobik bir noktaya savrulmuş olması aramızdaki makası açtı” dedi.

Mehmet Metiner, T24’ün 15 Temmuz tarihi ile muhalefete yönelik esmeye başlayan ılımlı rüzgarla ilgili sorularını yanıtladı. Darbe girişimi sırasında İstanbul sokaklarına inen CHP, MHP ve HDP tabanına teşekkür eden Metiner, “İnşallah hele bu darbe atmosferinde Meclis’te hiç bir şekilde polemiklerin yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. O gece Meclis’e koşarak gelen başta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel olmak üzere CHP’li bütün vekil arkadaşlarımıza, MHP Grup Başkanvekili’ne teşekkür ederim” dedi.

Metiner’in değerlendirmeleri şöyle:

T24: Darbe girişimi AKP’nin ulusal ve sol kesimlerle yumuşadığını gösteriyor. Cemaat böyle bir tabloyu ortaya çıkmasını mı sağladı?

Cemaat demek doğru değil, karşımızda bir terör örgütü var. Türkiye düşmanı çevrelerin kullanmış olduğu aşağılık bir terör örgütü var. Bu darbeyi yapanlarda asker üniforması içinde teröristlerdi. AK Parti hiçbir zaman ulusalcılara soğuk bakmadı. Kendi milletini, ulusunu, devletini seven herkesi kendinden bildi. Ama kendine ulusalcı, solcu diyen bazı çevrelerin Erdoğanfobik tavırları ve Erdoğan liderliğini ve seçilmiş hükümeti hazmedemeyenlerin tutumları yüzünden bir takım soğukluklar ortaya çıktı. Darbe karşıtlığı temelinde yeniden bir araya gelmiş olmamızı çok önemsiyorum. Dilerim ulusumuzun, ülkemizin, demokrasimizin geleceği söz konusu olduğunda bizler hep birlikte yolumuza devam ederiz. Sahiden söylüyorum hiçbir zaman bizim o çevreye husumetimiz yoktu, ama o çevrenin Fethullahçı terör ağzıyla 17-25 Aralık söylemini dillendirmesi bizim bütün uyarılarımıza rağmen o çevrelerin ağzıyla Erdoğanfobik bir noktaya savrulmuş olması aramızdaki makası açtı. Umarım bundan sonra yeni bir siyasi siyasal pozisyon alırlar. Bizler de onları her şekilde kucaklamaya hazırız.

T24: Meclis’teki gerginlik, CHP ile olan gerginlik biter mi?

İnşallah hele bu darbe atmosferinde Meclis’te hiç bir şekilde polemiklerin yaşanmaması gerektiğine inanıyorum. O gece Meclis’e koşarak gelen başta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel olmak üzere CHP’li bütün vekil arkadaşlarımıza, MHP Grup Başkanvekili’ne teşekkür ederim. Birlikte demokrasi mücadelesi verdik.

“Saha, FETÖ‘cü unsurlardan temizlenmedi”

Henüz FETÖ’cü unsurlardan saha temizlenmiş değil. Meclis’in çalıştığı günlerde umarım ve dilerim hiç birimiz hiçbir şekilde siyasi saiklerle hareket eden birbirimizi siyasal polemiklerle yıpratan eski tarz siyasete dönmeyiz. Bu ülke hepimizin, CHP ve MHP’nin ve demokrasi lehine olan tavrını çok anlamlı buldum. Bunun Meclis çalışmalara mutlaka yansıması gerekir. Darbenin yapıldığı akşam İstanbul’da sokaklardaydım. MHP’ kardeşlerimizin darbeye karşı çıkan HDP tabanının, CHP’nin tavrını sokaklarda olduğunu gördük. Bu yeni ruhun yeni bir siyasal dile ve davranışa dönmesini diliyorum.