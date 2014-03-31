AKP'li Menderes Türel: 23 bin oy farkla kazandık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın ve AKP adayı Menderes Türel arasında geçen seçim yarışı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Gece saatlerinde geldiği Antalya Adliyesi'nden saat 10.00'da ayrılan Menderes Türel, İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre 23 bin oy farkla oyla seçimi kazandığını söyledi.

Doğan Haber Ajasansı'nda yer alan habere göre AKP'li Türel, Antalya'da seçime katılma oranın yüzde 89.6 olarak gerçekleştiğini ve 5 bin 266 sandıkta 1 milyon 304 bin 100 geçerli oyunu kullanıldığını belirtti. 23 sandığın itirazlar nedeniyle tekrar sayıldığını bildiren Menderes Türel, şöyle konuştu:

"Tartışmasız, tereddütte mahal bırakmayacak bir şekilde 23 bin farkla Antalya'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmıştır." Buna göre 23 sandığın yeniden sayıldığı Antalya'da Ak Parti 474 bin 472, CHP ise 451 bin 529 oy aldı.

'Nerede kalmıştık?'



Menderes Türel, seçim sonuçlarını değerlendirirken 30 Mart'ta sandıktan çıkan sonucun Antalya, millete hayırlı olmasını diledi. Türel, "Antalyalı hemşehrilerimiz Antalya'da belediye başkanlığı için yeniden Menderes Türel'i görevlendirmiştir. Bundan sonra Antalya'da şarkımız 'Nerede kalmıştık' diyor, kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" diye değerlendirdi.

Antalya'da demokrasinin, cumhuriyetin kazandığını takiyecilerin, kirli siyasetin kaybettiğini belirten Menderes Türel, şöyle devam etti:

"Antalya'da temiz siyaset kazanmıştır. Antalya'da artık kirli siyaset olmayacak, Antalya'ya huzur getireceğiz, Antalya'ya barış getireceğiz. Kavga etmeyeceğiz, barış için çalışacağız."

Türel, Antalya'nın tercihini hizmetten yana kullandığını, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek çalışacağını söyledi.

Çirkin siyaset bitti

Türel, gece boyunca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın ortaya attığı oy sayım sürecinin Ak Parti tarafından manipüle edildiği iddiasına ise, "Ben Antalya'da artık çirkin siyaset döneminin kapandığını ifade ediyorum. Bunlara cevap vermeyerek ne demek istediğim anlaşılmıştır. Antalya'da bundan sonra hep güzellikleri konuşacağız" diye karşılık verdi.

Antalya'nın Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün Antalya'yı kucaklayacaklarını, oy veren vermeyen herkesin hizmetinde olacaklarını belirten Türel, "Bizimle kavga etmek isteyenlere cevap vermek değil memleketimiz için çalışarak, Antalya'ya büyük eserler kazandırmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geliyoruz. İnşallah devir teslim töreninde de Büyükşehir Belediyesi'nin tepesinde de şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıyor olmak bizim için en büyük şeref olacak" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda bir görüşmesi olduğunu da belirten Menderes Türel, aynı zamanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak partisinin ülke genelinde aldığı sonuçları, "Sayın Başbakanımızın demokrasinin kazanımları ve artık darbecilerin ve çetecilerin Türkiye'de siyasetten arınması yönündeki gayretleri hepimizin de desteklediği hususlardır. Antalya'da ve Türkiye'de demokrasi kazanmış, darbeciler ve çeteciler kaybetmiştir" diye konuştu.

'Yenilen güreşçi güreşe doymaz'

Menderes Türel, CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz edeceğinin hatırlatılması üzerine "İstedikleri kadar itiraz edebilirler. 23 bin fark var. Tartışmasız bir seçim sonucudur. Biz de güzel bir laf var, 'Yenilen güreşçi güreşe doymaz' dedi.

Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte aralarında CHP ve MHP'nin kalesi olarak değerlendirilen yerlerle birlikte 10 ilçede elde edilen seçim galibiyetine ilişkin, "Hemen hemen hepsini sandıklar açılmadan tahmin etmiştik. Biz çalışmalarımızı bilimsel metotlarla yapıyoruz. Antalya'da Ak belediyecilikle bütün ilçelerimizin tanışmasını isterdik ama sandıktan çıkan sonuca saygımız sonsuzdur" diye yorumladı.

Menderes Türel açıklamalarını ardından adliyeden partililerin sevgi gösterileri arasında ayrıldı.

Teorik olarak bitmedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, saat 07.30 sıralarında halen teorik olarak seçim yarışının devam ettiğini söyledi. Kendisinin seçimi aldığına inandığını kaydeden Akaydın, "Neden bu kadar uzadı? Özellikle Kepez ilçemizde sandık tutanaklarında son derece ciddi kaydırmalar var, uygunsuzluklar, uyumsuzluklar var" iddiasında bulundu. Kepez'le ilgili ciddi bir inceleme yapacaklarını dile getiren Başkan Akaydın, Konyaaltı'nda ise 6 bin civarında kendi lehine olan bir oyun girişinde bir aksama bulunduğunu söyledi. Mustafa Akaydın, Konyaaltı'nda bu duruma itiraz edileceğini söylerken, "Antalya'da yarış fotofinişle belli olacak" dedi.

CHP'de gün boyunca, sorunlu gördükleri noktalarda avukatlar sandık bazında seçim sonuçlarına itiraz edecek.