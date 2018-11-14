AKP'li Mehmet Müezzinoğlu'ndan 'Aday ol' diyenlere: Hizmet için varım

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, AKP'de yerel seçim için geçen isimler hakkında kulis bilgiler aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da adının geçtiğini söyleyen Alçı, Müezzinoğlu'nun "Aday ol" diyenlere "Hizmet için varım" diyerek yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Alçı bugünkü (14 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Mart yaklaştıkça merak da artıyor. Büyükşehirlerde adaylar kim olacak? Başkan Erdoğan’ın isimleri belirlemek için ciddi bir mesai yaptığını ve araştırmalar yaptırdığını biliyoruz.

"Ankara için Mehmet Özhaseki ismi kesinlik kazandı" diyen olsa da ben hâlâ masada Süleyman Soylu’nun isminin de olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok güçlü adaylar. Özhaseki Kayseri’de herkesin sevdiği ve özlediği bir isim. Öte yandan Soylu’nun da hem AK Parti hem de MHP tabanında ciddi bir karşılığı var. O nedenle Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkması fikri rafa kalkmış değil.

İçişleri Bakanı'nın İzmir için de isminin telaffuz edildiğini duyuyorum. Açıkçası bu da Soylu’nun DP geçmişini düşündüğünüzde akla son derece yatkın. Zira İzmir yıllar boyu CHP’nin değil, merkez sağın kalesiydi.

İstanbul’a gelince Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un isimleri ağırlıklarını koruyor. Öte yandan parti içinde konuşulan ama basına yansımayan bir isim daha var: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Müezzinoğlu’nun hem AK Parti tabanından hem merkez sağ ve milliyetçi kanattan hem de Saadet kanadından oy alabileceği düşünülüyor. Parti içinde kendisine "Aday ol" baskısı yapanlar var. Müezzinoğlu da bu isteklere "Partim bana ne görev verse yaparım, hizmet için varım" diye yeşil ışık yakıyor.