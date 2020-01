AKP'li Metiner: Cezaevlerinde insanlık dramına tanıklık ediyoruz

Helin Alp / Ankara

TBMM’de kurulan Çözüm ve Barış Komisyonu’nun hasta tutuklu ve hükümlüleri cezaevlerindeki ziyaretleri sürüyor. Geçen hafta Sincan F Tipi Cezaevi’ne giderek gözlemlerde bulunan komisyon, bu haftada Bolu ve Diyarbakır Cezaevlerine giderek hasta tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaptılar.

AKP Milletvekilleri Fatoş Gürkan, Mehmet Metiner ve BDP’li Hüsamettin Zenderlioğlu’ndan oluşan heyet üyeleri cezaevlerindeki izlenimlerini T24’e anlattılar.

Komisyon üyesi AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, ‘insanlık dramına tanıklık ediyoruz. 21 yıldır cezaevinde olan kanser hastası olan tutuklu geceleri morfin alarak uyuyabiliyor. Bazı tutuklular, tuvalete bile tek başına gidemiyor. Ölümün eşiğinde olan çok sayıda tutuklu var. İçerden her an ölüm haberleri gelebilir’ dedi. Metiner, bir an önce somut adımların atılması gerektiğini söylerken BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu da ‘hasta tutukluların hali içler acısı. Ölümle- yaşam arasındaki çizgideler’ diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi.

Meclis Çözüm ve Barış Komisyonu üyesi Mehmet Metiner ve Hüsamettin Zenderlioğlu, T24’e şunları söyledi:

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner:

Çözüm Komisyonu olarak cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin durumunu araştırmak için gözlemlerde bulunuyoruz. Tam anlamıyla insanlık dramına tanıklık ediyoruz. Ölümün eşiğinde olan çok sayıda tutuklu var. Örneğin, bugün Halil Güneş adlı 21 yıldır cezaevinde olan bir tutuklu ile görüştüm. Kanser hastası. Gece uyumak için ancak morfin almak durumunda. Büyük acılar çekiyor. Bu ağrıların insanı intihara bile sürükleyebileceğini söyleyebilirim. Bazı tutuklular, tuvalete bile tek başına gidemiyor. Yaklaşık 200 hasta tutuklu var. Adalet Bakanımızla görüşüp bir an önce gözlemlerimiz aktaracağız. Kendisi de çalışmalar yaptığını bize söylemişti. Somut adımların bir an önce atılması gerekiyor. İçerden her an ölüm haberleri gelebilir.

BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu:

Cezaevindeki hasta tutukluların hali içler acısı. Çoğu kanser hastası olmakla birlikte kendi kendine yetemeyen, farklı hastalıkları olan tutuklular var. Onlardan biri, Mehmet Emin Özkan. 80 yaşında ve 18 yıldır cezaevinde. Görme sorunu olmakla birlikte, kalp hastası. Ne yazık ki cezaevlerinde gördük ki bu hasta tutuklular ölümle - yaşam arasındaki çizgideler. Acil hasta tutukluların dışında bazılarının hijyenik ortamda tedavileri yapılması gerekiyor. Geçen haftaki ziyaretimizden sonra bu hafta da Bolu ve Diyarbakır Cezaevi’ne gittik. Her iki cezaevinde de gördüklerimiz oldukça üzücü. Yaklaşık 15 gün önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le görüşerek konu üzerinde hazırlık yaptıklarını söylemiş, Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağını belirtmişti. Ancak, ölümler olmadan bir an önce adımlar atılması gerekiyor.