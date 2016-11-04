AKP'li Mehmet Ali Şahin'den 'HDP'lilere gözaltı' yorumu: Davaya kadar tutuklanmamaları daha doğru

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, aralarında eş başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 12 HDP milletvekilinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Haklarındaki iddialar davaya dönüşüp kesinleşene kadar milletvekilleriyle ilgili bir tutuklama kararı verilmemesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim" dedi.

Mehmet Ali Şahin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ı ziyarette basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. HDP’deki gözaltıları değerlendiren Şahin, HDP milletvekillerinin ifade vermediğini, üstelik ifade vermeyeceklerini, adliyeye gitmeyeceklerini söylediklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bu şu demektir; Biz bu ülkedeki yargı organlarını tanımıyoruz. Hatta bugünkü devlet düzenini de tanımıyoruz demektir. Şimdi sadece bu dokunulmazlık dosyasındaki savcının iddialarıyla ilgili bilgisine başvurulacak olan bu kişiler gidip ifade vermeyi reddediyorlarsa, devlet devletse devletliğini yapar. Vermiyorsan evinden alır, götürür bu işlemi tekemmül eder. Dolayısıyla vatandaşlarımız şimdi ’Neden bu HDP milletvekilleri evlerinden gözaltına alındılar?’ diye sorabilir. Gitmezseniz, normal bir vatandaş da savcılığın bir çağrısı üzerine gitmezse evinden alınır. Nasıl ki vatandaş çağrıldığında gitmek zorundaysa bunlar da gitmek zorunda. ’Gitmiyorum’ derseniz Türkiye’deki otoriteye başkaldırıyorsunuz demektir. Hiçbir devlet düzeni buna izin vermez. Hukuk devletinin gereği budur."

"Parlamento aritmetiği tutuklamalar nedeniyle bozulmamalı"

Dokunulmazlığın parlamenterlerin şahıslarından ziyade, parlamentolara tanınmış bir imtiyaz olduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla parlamentoların milletvekilisayılarının bir takım tutuklamalar nedeniyle azaltılmış olması, Türkiye’de Meclis tablosu buna pek müsait değil ama çok kritik bir takım denklemlerin olduğu dönemlerde sorun olabilir tutuklamaların. Diyelim ki 2 oyla güvenoyu almış. Geçmişte koalisyondönemlerinde biz bunu çok yaşamıştık. 3 tane milletvekilini tutuklasanız parlamentodaki denge değişir. Güvenoyu alır veya düşer. O bakımdan haklarındaki iddialar davaya dönüşüp kesinleşene kadar milletvekilleriyle ilgili bir tutuklama kararı verilmemesinin bendaha doğru olacağı kanaatindeyim. Bir hukukçu olarak, eski bir meclis başkanı olarak düşüncem budur. Tabii takdir tamamen yargı organlarımızındır. Bu ilgili milletvekillerinin ifadeleri alınmalı ancak parlamentodaki aritmetik, tutuklamalar nedeniyle bozulmamalıdır diye düşünüyorum ve değerlendiriyorum.

"Şiddete ve teröre kapılarınızı kapatmanız lazım"

Artık siyasi bir partinin genel başkanıysanız, milletvekiliyseniz şiddete ve teröre kapılarınızı kapatmanız lazım" diyen Şahin, "Bu arkadaşlar maalesef hem siyaset yapıyorlar hem de şiddete ve teröre kapılarını kapatmıyorlar. Dolayısıyla PKK terör örgütüyle bağlarını kesmiyorlar. O bakımdan bütün bu yaşananların kendileri içinde bir ders olmasını diliyorum. Bu sürecin Türkiye’de demokratik mekanizmayı zorlamadan, zedelemeden atlatılmasını temenni ediyorum" dedi.