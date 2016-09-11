T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Mehdi Eker aile mezarlığındaki patlayıcılarla ilgili konuştu: Sorumlusu PKK, planlanmış bir katliam

''Son 30 bayramdır hiç sektirmedim, oraya gideceğim biliniyordu''

11 Eylül 2016 14:10

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, aile mezarlığında bulunan bombalardan PKK'yı sorumlu tutarak, "Belli ki bizim üzerimizden büyük bir katliam planlanıyor. Bizim de içinde muhtemelen bulunacağımız ama en az 100-150 kişinin hedeflendiği anlaşılıyor. Orada en az 40-50 çocuk da olacaktı. Bu tesadüf falan değil planlanmış bir katliam. Türkiye Kurban Bayramı'na bu katliamla girecekti" dedi.

AKP'li Eker, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu. Eker, aile mezarlığında dün ortaya çıkartılan 640 kilo patlayıcı yerleştirilmesini değerlendirdi. Mehdi Eker, "Belli ki bizim üzerimizden büyük bir katliam planlanıyor. Bizim de içinde muhtemelen bulunacağımız ama en az 100-150 kişinin hedeflendiği anlaşılıyor" dedi.

Aile mezarlığı

Saldırı planı ortaya çıkarılan yerin, Bismil yakınlarındaki doğum yeri olan beldedeki arkeolojik bir höyükte bulunan aile mezarlığı olduğunu belirten Eker, burada anne ve babası ile ağabeyi, amcası ve diğer akrabalarının mezarlarının bulunduğunu anlattı.

''Tesadüf değil, planlanmış katliam''

"Son 30 bayramdır hiç sektirmedim" diyen Eker, şunları söyledi:

"Oraya gideceğim biliniyordu. Ben her arefe, ikindi namazı sularında oraya gider, dua ederim, 'sılay-ı rahim'dir. Benim oradaki akrabalarım da partili arkadaşlar da bilirler. Çocuklar gelir, ben orada bayramlaşırım. Çocuklar orada olacaktı. En az sekiz on yaşlarında 40-50 çocuk oluyor. Orada annemin ve ağabeyimin mezarını, başucunda durup Fatiha okuduğunuz yere 8 tane yere gömülmüş tüp içerisinde 12'şer kilo bomba konulmuş. Bir de ayrıca yola da 400 kilo da oraya patlayıcı yerleştirilmiş. Bu tesadüf falan değil planlanmış bir katliam. Türkiye Kurban Bayramı'na bu katliamla girecekti."

Diyarbakır'a geçerek o mezarlığa ziyarette bulunacağının bilindiğini belirten Eker, "Yine de gideceğim. Allah ömür verirse inşallah gideceğim" dedi.

PKK'yı sorumlu tuttu

Saldırı girişiminden PKK'yı sorumlu tutan Mehdi Eker, "Bu şunu gösteriyor; bu örgüt Türkiye'de yaşayan Kürtlerin değerlerine, dinine, inancına, örfüne, kültürüne, adetine düşmanlar. Hiçbir şekilde hiçbir değer tanımadıklarını, ne din, ne örf, ne bayram, ne taziye ne düğün gösteriyor" 

 

ETİKETLER

Mehdi EkerAKPaile mezarlığı

İlgili Haberler

AKP'li Mehdi Eker'in aile mezarlığında tuzaklanmış 640 kilo patlayıcı bulundu

Diyarbakır Valiliği: Patlayıcılar imha edildi

Mehdi Eker: Yarın o mezarlığa gidecektim; benimle birlikte yüzlerce masum insanı öldürmeyi planlamışlar!

"Bir canımız var; nerede, ne zaman ve ne şekilde alacaksa Allah'ın takdiridir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24