AKP'li Mehdi Eker aile mezarlığındaki patlayıcılarla ilgili konuştu: Sorumlusu PKK, planlanmış bir katliam

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, aile mezarlığında bulunan bombalardan PKK'yı sorumlu tutarak, "Belli ki bizim üzerimizden büyük bir katliam planlanıyor. Bizim de içinde muhtemelen bulunacağımız ama en az 100-150 kişinin hedeflendiği anlaşılıyor. Orada en az 40-50 çocuk da olacaktı. Bu tesadüf falan değil planlanmış bir katliam. Türkiye Kurban Bayramı'na bu katliamla girecekti" dedi.

AKP'li Eker, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu. Eker, aile mezarlığında dün ortaya çıkartılan 640 kilo patlayıcı yerleştirilmesini değerlendirdi. Mehdi Eker, "Belli ki bizim üzerimizden büyük bir katliam planlanıyor. Bizim de içinde muhtemelen bulunacağımız ama en az 100-150 kişinin hedeflendiği anlaşılıyor" dedi.

Aile mezarlığı

Saldırı planı ortaya çıkarılan yerin, Bismil yakınlarındaki doğum yeri olan beldedeki arkeolojik bir höyükte bulunan aile mezarlığı olduğunu belirten Eker, burada anne ve babası ile ağabeyi, amcası ve diğer akrabalarının mezarlarının bulunduğunu anlattı.

''Tesadüf değil, planlanmış katliam''

"Son 30 bayramdır hiç sektirmedim" diyen Eker, şunları söyledi:

"Oraya gideceğim biliniyordu. Ben her arefe, ikindi namazı sularında oraya gider, dua ederim, 'sılay-ı rahim'dir. Benim oradaki akrabalarım da partili arkadaşlar da bilirler. Çocuklar gelir, ben orada bayramlaşırım. Çocuklar orada olacaktı. En az sekiz on yaşlarında 40-50 çocuk oluyor. Orada annemin ve ağabeyimin mezarını, başucunda durup Fatiha okuduğunuz yere 8 tane yere gömülmüş tüp içerisinde 12'şer kilo bomba konulmuş. Bir de ayrıca yola da 400 kilo da oraya patlayıcı yerleştirilmiş. Bu tesadüf falan değil planlanmış bir katliam. Türkiye Kurban Bayramı'na bu katliamla girecekti."

Diyarbakır'a geçerek o mezarlığa ziyarette bulunacağının bilindiğini belirten Eker, "Yine de gideceğim. Allah ömür verirse inşallah gideceğim" dedi.

PKK'yı sorumlu tuttu

Saldırı girişiminden PKK'yı sorumlu tutan Mehdi Eker, "Bu şunu gösteriyor; bu örgüt Türkiye'de yaşayan Kürtlerin değerlerine, dinine, inancına, örfüne, kültürüne, adetine düşmanlar. Hiçbir şekilde hiçbir değer tanımadıklarını, ne din, ne örf, ne bayram, ne taziye ne düğün gösteriyor"