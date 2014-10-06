AKP'li meclis üyesine vatandaştan tokat

AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın’ın Kurucaşile İlçesi’ne bağlı Tekkeönü Köyü’nde kahvede vatandaşların bayramını kutlarken, 55 yaşındaki Demir Gülle’nin tepkisiyle karşılaştı. Milletvekili Tunç’un elini, "Elim sakat, size elimi veremem" diyerek sıkmayan Gülle, kendisine tepki gösteren eski İl Genel Meclisi üyesi AKP'li Ayhan Özçelik’e ise tokat attı.

Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Kurucaşile İlçe Başkanı Necati Erkal ve partililerle Kurucaşile’de bayram ziyaretlerinde bulundu. Tunç, ilçeye bağlı Tekkeönü Köyü’ndeki kahvede vatandaşlarla tokalaşıp bayramlarını kutladı. Tunç, Demir Gülle’nin de elini sıkmak istedi. Ancak Gülle, "Benim elim sakat, size elimi veremem" dedi. "Geçmiş olsun, yapabileceğimiz bir şey var mı?" diye soran Milletvekili Tunç, Gülle’nin, "Size gerek yok" diye cevap vermesi üzerine de "Süpersin valla, senin evine kimse gelmez mi?" dedi. Gülle ise "Süperim tabii. Hemen başka bir konuya geçiyorsunuz. Çöp konteyneri ile ilgilenmiyorsunuz. Ben Başbakanlığa yazı yazdım, öyle geldi. Başbakanlığa yazmasaydım gelmezdi" diye konuştu.

Tokat attı

Milletvekili Yılmaz Tunç’un yanında oturan eski İl Genel Meclisi Üyesi AK Partili Ayhan Özçelik araya girerek, "Demir Bey; sizin inşaatınıza elektirik bağlatmak için yardımcı olduk" dedi. Bunun üzerine sinirlenen Demir Gülle ayağa kalkıp, "Ne diyorsun sen?" diyerek Aylan Özçelik’in üzerine yürüdü ve tokat attı. Çevredekilerin araya girerek uzaklaştırmaya çalıştığı Demir Gülle, Ayhan Özçelik’e sözlü tepkisini sürdürdü.

Uzun yıllar Almanya’da işçi olarak çalışan ve birkaç yıl önce köyüne döndüğü öğrenilen Demir Gülle, daha sonra gelen oğlu tarafından eve götürüldü. Milletvekili Yılmaz Tunç da "Biz buraya bayramınızı tebrik etmek için geldik. Kusura bakmayın. Hayırlı bayramlar diliyoruz" diyerek yanındakilerle kahveden ayrıldı. Demir Gülle’nin tokat attığı Ayhan Özçelik’in şikayetçi olmadığı öğrenildi.