AKP'li meclis üyesi üç kardeşiyle tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne hizmet veren taşeron firmalara yönelik operasyonda gözaltına alınan, Seyhan İlçe Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Mehmet Çiçekdağ (43) ile birlikte 11 kişi tutuklandı



'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklanan ve ifadesinde ASKİ ile firma arasında koordineyi sağladığını söyleyen AKP'li meclis üyesi, siyasi komplo kurbanı olduğunu iddia etti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerinin ASKİ Genel Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü 9 aylık teknik takip sonrası düzenlediği operasyonda, ASKİ'ye taşeron olarak hizmet veren Alp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Elsan A.Ş.'de çalışan 11 kişi gözaltına alındı. Kaçak su kullananlardan rüşvet aldıkları, resmi kayıtlara girmeden sayaç değiştirdikleri, endekslerle oynadıkları iddiası ile dün sabah adliyeye sevk edilen 11 zanlı, savcılıkta sorgulanıp, ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



MECLİS ÜYESİNİN 3 KARDEŞİ ŞİRKET ÇALIŞANI



Geç saatlere kadar süren sorgulama sonunda, Alp Sosyal Hizmetler Şirketi'nin koordinatörü olduğunu bildiren Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi AKP'li Mehmet Çiçekdağ ve Elsan şirketi yöneticisi ağabeyi 45 yaşındaki Mustafa Çiçekdağ, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklandı. Elsan'da endeks okuma işçisi olarak çalışan Meclis üyesinin kardeşleri Osman (29) ve Haci Çiçekdağ (35) ile Abdulkadir Çıtak (44), Hasan Ali Güven (33), İlhami Yediay (45), Hasan Dikgezer (44) ve Ali Özdemir (47), Alp Şirketi'nde işçi olan Hasan Öncü (34) ve aynı şirkette açma-kapama işçisi olan Mehmet Öngüç (42) de, `Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerini aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.



ŞİRKETLE ASKİ ARASINDA KOORDİNE SAĞLIYORMUŞ



Zanlılardan meclis üyesi Mehmet Çiçekdağ , ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, ``Ben Alp Sosyal Hizmetler Şirketi ile ASKİ arasında koordineyi sağlıyorum. Örgüt kurma suçlamasını da kabul etmiyorum. Usulsüzlük yapmadım. Kimseden rüşvet almadım, benim sayaçlarla ilgili görevim yok. `Haci 70, Ali 70, Filazi 80' yazılı notlar da bazı işçilere verdiğim avans miktarını göstermektedir. Benim siyasi görevim olduğundan bunun komplo olduğunu sanıyorum. Geçen seçime yakın zamanda da yine böyle bir olay olmuştu`` dedi.



Diğer zanlılar da suçlamaları kabul etmedi.