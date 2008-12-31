AKP'li meclis üyesi üç kardeşiyle tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne hizmet veren
taşeron firmalara yönelik operasyonda gözaltına alınan, Seyhan İlçe
Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Mehmet Çiçekdağ (43) ile birlikte 11
kişi tutuklandı
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'
suçundan tutuklanan ve ifadesinde ASKİ ile firma arasında koordineyi
sağladığını söyleyen AKP'li meclis üyesi, siyasi komplo kurbanı
olduğunu iddia etti.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerinin ASKİ Genel Müdürlüğü
ile ortak yürüttüğü 9 aylık teknik takip sonrası düzenlediği
operasyonda, ASKİ'ye taşeron olarak hizmet veren Alp Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ve Elsan A.Ş.'de çalışan 11 kişi gözaltına alındı.
Kaçak su kullananlardan rüşvet aldıkları, resmi kayıtlara girmeden
sayaç değiştirdikleri, endekslerle oynadıkları iddiası ile dün sabah
adliyeye sevk edilen 11 zanlı, savcılıkta sorgulanıp, ardından
tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
MECLİS ÜYESİNİN 3 KARDEŞİ ŞİRKET ÇALIŞANI
Geç saatlere kadar süren sorgulama sonunda, Alp Sosyal Hizmetler
Şirketi'nin koordinatörü olduğunu bildiren Seyhan Belediyesi Meclis
Üyesi AKP'li Mehmet Çiçekdağ
ve Elsan şirketi yöneticisi ağabeyi 45 yaşındaki Mustafa Çiçekdağ, `suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan tutuklandı. Elsan'da endeks
okuma işçisi olarak çalışan Meclis üyesinin kardeşleri Osman (29) ve
Haci Çiçekdağ (35) ile Abdulkadir Çıtak (44), Hasan Ali Güven (33),
İlhami Yediay (45), Hasan Dikgezer (44) ve Ali Özdemir (47), Alp
Şirketi'nde işçi olan Hasan Öncü (34) ve aynı şirkette açma-kapama
işçisi olan Mehmet Öngüç (42) de, `Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte
üye olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerini aracı
olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
ŞİRKETLE ASKİ ARASINDA KOORDİNE SAĞLIYORMUŞ
Zanlılardan meclis üyesi Mehmet Çiçekdağ,
ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, ``Ben Alp Sosyal Hizmetler
Şirketi ile ASKİ arasında koordineyi sağlıyorum. Örgüt kurma
suçlamasını da kabul etmiyorum. Usulsüzlük yapmadım. Kimseden rüşvet
almadım, benim sayaçlarla ilgili görevim yok. `Haci 70, Ali 70, Filazi
80' yazılı notlar da bazı işçilere verdiğim avans miktarını
göstermektedir. Benim siyasi görevim olduğundan bunun komplo olduğunu
sanıyorum. Geçen seçime yakın zamanda da yine böyle bir olay olmuştu``
dedi.
Diğer zanlılar da suçlamaları kabul etmedi.