AKP'li Meclis Başkanı 'yolsuzluk' kelimesini 'kaba ve yaralayıcı' olduğu gerekçesiyle sansürledi

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Meclis Soruşturma önergesini ‘yolsuzluk’ kelimesi geçtiği için sansürlediğini söyledi. Kahraman’ın önergede geçen ‘ yolsuzluk’ kelimesinin ‘kaba ve yaralayıcı söz’ kapsamında değerlendirdiğine dikkat çeken Vural, " Ne yapacağız? Meclis soruşturması vermeyecek miyiz, kimseyi yolsuzlukla suçlamayacak mıyız? Yani, eğer kaba ve yaralayıcı sözden muzdaripseniz o zaman kaba ve yaralayıcı söze yol açan yolsuzlukları önleyin” dedi.

Meclis Başkanı'nın, parlamenter faaliyetleri engelleme ve sansürleme yetkisi olmadığına dikkat çeken Vural, “Meclis Başkanının İç Tüzük uyarınca parlamenterlerin kullandığı egemenlik hakkını olabildiğince kullanmayı temin etmelidir. Böyle bir sansür kabul edilemez. Meclis Başkanı kendisini kimin yerine koyuyor” diye konuştu.

“'Biz hırsız değiliz' demiyoruz"

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin dört eski bakanı hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına neden olan 17-15 Aralık’ın yıldönümünde iktidar ve muhalefet birbirine girdi. 14.00’de açılan Genel Kurul’da saatlerce tartıştığı için ana gündemi olan geçici bütçe görüşmelerine geçemedi. AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, bu olayların AKP iktidarına karşı seçilmiş iktidara karşı yapıldığını söyledi ve “Biz hırsız değiliz" demiyoruz; hırsız değiliz zaten, hırsız değiliz” diye savundu.

CHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yolsuzlukla ilgili soruşturma önergelerine uyguladığı sansürü TBMM Genel Kurulu’ndan dile geütirdi. Vural’ın konuşması şöyle:

"Sayın Başkan, Meclis Başkanının, Parlamenter faaliyetleri engelleme ve sansürleme yetkisi yoktur. Meclis Başkanının İç Tüzük uyarınca parlamenterlerin kullandığı egemenlik hakkını olabildiğince kullanmayı temin etmelidir. Böyle bir sansür kabul edilemez. Meclis Başkanı kendisini kimin yerine koyuyor?

"Kaba ve yaralayıcı sözden muzdaripseniz, o sözlere yol açan yolsuzlukları önleyin"

Sayın Meclis Başkanına makamından dolayı saygı duyabiliriz ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz bir önergede "yolsuzluk" kelimesi geçti, "Kaba ve yaralayıcı söz..." Ne yapacağız? Meclis soruşturması vermeyecek miyiz, kimseyi yolsuzlukla suçlamayacak mıyız? Yani, eğer kaba ve yaralayıcı sözden muzdaripseniz o zaman kaba ve yaralayıcı söze yol açan yolsuzlukları önleyin. Yani, yolsuzluk olacak, Hükûmette bunları yapanlarla ilgili Mecliste biz yolsuzluk iddiasında bulunamayacağız.

Ve çıkardığı şeylere bakın. Anayasa'nın 138'inci maddesinde diyor ki: "Dava hakkında yargı yetkisinin kullanılması beyanında bulunamayacağı..." Ben bir davayı sorgulamıyorum ki ya. Böyle bir şey olabilir mi Sayın İsmail Kahraman, Sayın Meclis Başkanı? Ben bir davayı sorgulamıyorum ki, bir davayla ilgili soru sormuyorum ki; ben bir iddiada buluyorum. Yolsuzların merkezinde Tayyip Erdoğan ve AKP'nin yer aldığını göstermektedir; iddiam bu. Yani, bu kaba ve yaralayıcı söz nasıl olabilir ya?

Değerli arkadaşlarım, evet, ben sorguluyorum: 4 bakan Adalet ve Kalkınma Partisinin bakanı değil miydi, sizler onların hakkında Meclis soruşturması açılmasını istemediniz mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı "Ben Sayın Başbakanın talimatıyla yaptım." demedi mi? Zafer Çağlayan bu süreç içerisinde cari açığı kapatmak amacıyla "Bu işlemlerden Başbakanın haberi var." demedi mi? Ben bunu sorguluyorum, "Kaba ve yaralayıcı söz..." İstirham ediyorum.

"Böyle Meclis Başkanlığı yapılmaz"

Diyoruz ki, AKP, çıkardığı kanunlarla yolsuzluk, hırsızlıkla suçlananı cezaevinden çıkarırken, yolsuzlukları ortaya çıkaran polis, savcı, hâkimleri sürmüş ve çeşitli iddialarla tutuklatmıştır. Sürülmedi mi polis, savcılar? İhaleye fesat karıştırma suçunun cezası indirilmedi mi? İndirildi. Ben bunu eleştiremez miyim? Ama, Sayın Meclis Başkanı bu iddialarla benim Meclis önergesi vermemi mi engelliyor?

Değerli milletvekilleri, böyle Meclis Başkanlığı yapılmaz. Yani, ben burada bu iddialarda bulunurum. Bu iddiaların önünü keserek, benim bunu sorgulamamın önünü kesmek kraldan fazla kralcı kesilmektir. Gerçekten ne 138'le ilgili var ne de 67'de kaba, yaralayıcı… İstirham ediyorum değerli arkadaşlarım ya, ben yolsuzlukla ilgili iddiaları söylüyorum.

Dolayısıyla, Sayın Meclis Başkanının yaptığı, parlamenter bir grup olarak kullandığımız egemenlik hakkımızı fiilen kısıtlamaktır. E, bu durumda nasıl parlamenter faaliyeti sürdüreceğiz?"

Sayın Başkan, bu araştırma önergesini değiştirmem Sayın Başkanı haklı gören bir anlayışla değildir, sadece Meclis Başkanlığının Milliyetçi Hareket Partisinin 17 Aralıkla ilgili bir Meclis araştırması gündemi oluşturmasını fiilen engellemeye yönelik bir iradesini açığa çıkartmak amacıyla yeniledim. Dolayısıyla, bu vesileyle zatıalinizin Sayın Meclis Başkanına bu iddiaların ne 138'de ne de kaba ve yaralayıcı ifadelerle ilgili olmadığını belirterek, bizim o araştırma önergemizi ivedilikle işleme alması gerekir. Kullanamayacak mıyız Sayın Başkan? Ben burada söylesem, "Adalet ve Kalkınma Partisinin bakanları yolsuzluğun merkezinde oturmuştur." desem, kaba ve yaralayıcı sözden dolayı bana ceza mı vereceksiniz? Olmaz. Sayın Başkan, o bakımdan bunlarla ilgili iddialar gündeme gelebilir, araştırılması istenebilir, Meclis soruşturması açılması istenebilir. Kaldı ki zaten Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu dahi bu Meclis soruşturmasıyla ilgili iddiaları, yolsuzluk iddialarını doğru görmüş ve Meclis soruşturması istemişti. Bu, fiilen Parlamentonun ve milletvekillerinin yetkilerini kısıtlamaktır