Önder: Hükümet, Burhan Kuzu'ya 'otur lan yerine' desin!

Anadilde eğitim tartışması, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu ile BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder arasında sert sözlere neden oldu. Kuzu'nun anadilde eğitim istemenin "şeytana uymak" olduğuna dair sözlerine, Sırrı Süreyya Önder'in hükümet samimiyse şu Anayasa Komisyonu Başkanına 'otur lan yerine' desin" dedi

Katıldığı bir televizyon programında "Anadilde eğitim istemek şeytana uymaktır" diyen Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya, Önder yanıt verdi. Hükümetin Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'yu uyarmasını isteyen Sırrı Süreyya Önder, “Ana dilde eğitim hakkında bu hükümet bu kadar samimiyse şu Anayasa Komisyonu Başkanına 'otur lan yerine' desin. Sen ana dilde eğitim hakkı isteyene şeytan nasıl dersin, diye bir önce dönsün kendininkine söylesin, ondan sonra biz de bir samimiyet testinden geçirelim” ifadelerini kullandı.

'Seviyesiz, Kandil'den kukla gibi haraket etmeyi bırak'

Kuzu, bugün attığı twitlerde Önder'in üslubunu eleştirdi, sokak ağzıyla, kaba bir üslüpla ve despot bir tavırla demeçler verdiğini belirterek, "Hükümetin beni uyarması gerektiğini şahsıyla bir bütünlük arzeden bir seviyesizlik içerisinde ifade eden bu vekil, Sayın Başbakanımızın anadilde eğitim konusunda 'bu bizim kırmızı çizgimiz' şeklindeki açıklamalarından ya habersiz ya da şov yapma peşinde" dedi.

Kuzu, ana dilde eğitim ısrarının şeytana uymak olduğunu ve ülkeyi böleceğini bir kez daha vurguladıktan sonra, "Bu seviyesiz insan önce Kandil ve İmralı'dan talimatla, adeta kukla gibi hareket etmeyi bir kenara bıraksın ve sorna karşıma çıksın. Demokrasinin kuralsızlık olmadığını görmesi gereken bu aymazlar hakkında Meclis'te 750 civarında suç dosyası var" dedi.

'Hodri meydan!'

Kuzu'nun bu sözlerinden sonra aradığımız Sırrı Süreyya Önder, "Danışmanlarına twet yazdırmasın, kendi ilmi bu kadar lafı toplamaya yetmez. Televizyonlarda görüyoruz, böyle bir kompozisyonu toplayacak kapasitede değil. Hodri meydan. Kendi iddialarını ve üslubunu; benim iddialarım ve üslubumu tartışmaya davet ediyorum. Lafın tamamı deliye söylenir." (hürriyet.com.tr.-Aysel Alp)