AKP’li Kuzu: ‘Hayır’ oyu verenler yeni sistemi tanıdıkça ve uygulamayı gördükçe sevecekler

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 16 Nisan’da yapılan referandumda kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ni ‘hayır’ oyu verenlerin “zamanla seveceğini” ileri sürdü. Kuzu, yeni sistemin en güzel tarafının ikiyüzlülüğe son vermek olduğunu savunurken “Şeffaflık geldi” iddiasında bulundu.

Kuzu, ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye tekrar üye olmasını da “yeni sistemin ilk olumlu sonucu” olarak değerlendirdi.

Kuzu’nun Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle: