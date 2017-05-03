T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Kuzu: ‘Hayır’ oyu verenler yeni sistemi tanıdıkça ve uygulamayı gördükçe sevecekler

"En güzel tarafı, ikiyüzlülüğe son verdi"

03 Mayıs 2017 01:00

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 16 Nisan’da yapılan referandumda kabul edilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”ni ‘hayır’ oyu verenlerin “zamanla seveceğini” ileri sürdü. Kuzu, yeni sistemin en güzel tarafının ikiyüzlülüğe son vermek olduğunu savunurken “Şeffaflık geldi” iddiasında bulundu.

Kuzu, ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye tekrar üye olmasını da “yeni sistemin ilk olumlu sonucu” olarak değerlendirdi.

Kuzu’nun Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

 

ETİKETLER

Burhan KuzuErdoğanAKPyeni sistem16 Nisan
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-05-03T01:00:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/akpli-kuzu-hayir-oyu-verenler-yeni-sistemi-tanidikca-ve-uygulamayi-gordukce-sevecekler,402370","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/akpli-kuzu-hayir-oyu-verenler-yeni-sistemi-tanidikca-ve-uygulamayi-gordukce-sevecekler,402370"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24