AKP'li Kurtulmuş: İttifak bizim için stratejik bir konu değil

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2019'un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde AKP-MHP'nin yeniden bir araya gelme ihtimaline ilişkin olarak ittifakın kendileri için stratejik bir konu olmadığını söyledi. Kurtulmuş "İttifak konusu şu anda temenni halinde" dedi.

Kurtulmuş, Ordu Belediye Başkanı'nın istifası hakkında, "Olmuş bitmiş bir mesele, belediye başkanımız istifa etmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri'nin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Twitter’dan bir mesaj paylaşıp istifa eden AKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın istifasıyla ilgili olarak, “Olmuş bitmiş bir mesele sayın belediye başkanımız istifa etmiştir” ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a yönelik sert sözleriyle gündeme gelen Ordu’nun AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz önceki gün görevinden istifa etmişti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Enver Yılmaz, “Söylenecek o kadar söz var ki; hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz” demişti.

Numan Kurtulmuş’a yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen Başkan Yılmaz geçen hafta sosyal medya hesabından “Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi. ’Aramızda gizli ve sinsi AKP’liler olabilir’ demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. ’Edebinizi takının’ diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri... Demek ki, Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” mesajını paylaşmıştı.

Ne olmuştu?

Enver Yılmaz’ın adı geçtiğimiz yıl o dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş’un önünde, Ordu İl Emniyet Müdürü ile yaptığı koltuk kavgası ile de gündeme gelmişti. Kavganın arasından kalan Numan Kurtulmuş şenliği terk etmişti. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanmıştı.