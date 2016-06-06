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Politika

AKP'li Külünk, "Almanya, Namibya'da soykırım yaptı" iddiasıyla yasa teklifi hazırladı

Külünk, "Osmanlı, Alman, İngiliz ve Rus arşivleri 'Ermeni Soykırımı'nı yalanladı

06 Haziran 2016 18:53

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Almanya Federal Meclisi'nden 'Ermeni Soykırımı' tasarısının geçmesinin ardından Almanya'nın 1900'ların başında Namibya'daki yerli halka yönelik uygulamalarının ‘soykırım’ olarak tanınması için bir yasa teklifi hazırladı. Külünk, "Küresel güçlerin Türkiye'yi teslim almak istediğini, bu teslim alışta Ermeni meselesini bir araç olarak kullanmak istediğini" görüşünü savundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Külünk, "Osmanlı, Alman, İngiliz ve Rus arşivlerinin bu ‘Ermeni Soykırımı’ konusunu siyasi bir araç haline getirenleri yalanlamasına rağmen, bazı çevreler bu konuyu Türkiye'ye karşı kısıtlama ve kontrol etme için araç haline getirdiğini" ifade etti. Külünk, "Türkiye'nin ise bunu yok sayarak tavrını ortaya koyduğunu" söyledi.

 

“Soykırımın anavatanı Avrupa’dır”

 

Külünk, “soykırımın anavatanın Avrupa olduğuna” söyleyerek, "Tarihçiler, soykırımın nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsa, Norveç'e, Almanya'ya, İngiltere'ye bakacak. Bosna Hersek'te, 1990'larda yaşananlara bakacak. Baktıklarında soykırım kültürünün Avrupa'da doğduğunu, büyüdüğünü ve hayata geçtiğini görecek. Çünkü Avrupa kültürünün merkezinde insanlığı olduğu gibi kabul etmek değil kendine benzetmek vardır" ifadesini kullandı.

 

“Üniversiteler, Avrupalıların
yaptığı soykırımı araştırmalı”

 

Türkiye'deki üniversitelerde Avrupalıların yaptığı soykırımı araştırmak için enstitüler kurulmasını isteyen Külünk, şöyle devam etti:

"Üniversiteler, Avrupa'nın dünyanın değişik bölgelerindeki soykırımlarını, sömürgeciliklerini incelemek üzere araştırma enstitüleri kurmalı. Örneğin, İngilizlerin Avustralya'da, Fransızların Cezayir'de, Almanların ise Afrika'daki Namibya'da 1900'ların başında önce asimile etmek istediği, asimile olmayanların da ayaklanmalarını bastırmak için gerçekleştirdikleri soykırımları incelemeli."

 

“Soykırımın tanınmasını önereceğim”

 

“Almanların, 1900'ların başında Afrika'daki Namibya'daki yerli halka soykırım uyguladığına” öne süren Külünk, ülkenin güneyindeki Namalar ile Almanlar arasında yaşanan çatışmalarda Namaların nüfusunun azaldığını bildirdi. Külünk, şunları kaydetti:

"Almanlar, 1900'ların başında bölgeyi sömürgeleştirme girişimlerine karşı verilen mücadelede nüfuslarının dörtte üçü yok olmasına ve geride kalanların bugünkü yaşam alanlarına çekilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla buradaki Namalar ve Hererolar Almanların sömürgecilik anlayışına kurban edilmiştir. TBMM'ye vereceğim yasa teklifi ile Almanların Namibya'daki Heraro ve Nama soykırımının, 'soykırım' olarak tanınmasını önereceğim."

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