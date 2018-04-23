AKP'li Köseoğlu'dan CHP'den İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu'na: Çok ağlamaklıydın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında, dün CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile AKP Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu arasında transfer konusunda yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.

Törenin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tebrik için girilen sırada, AKP'li Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili Kayışoğlu'na "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi.

Kayışoğlu ise "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" yanıtını verdi.

Köseoğlu da "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" diye karşılık verdi. (DHA)