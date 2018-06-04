AKP'li Koçer: Algı operasyonu yapılıyor; Türkiye'nin ekonomik hiçbir sorunu yoktur

AKP Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığı görüşünü savunarak, "Türkiye'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur" dedi Koçer, ihracattan örnek verip, 'oyunların tek tek bozulduğunu' söyledi.

"Popülizm fayda sağlamaz"

AKP'nin proje üreten bir parti olduğunu ifade eden Koçer şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat olarak, Gaziantep'in her yerinde sabahtan akşama kadar, ortalama 1415 saat sahadayız. Biz gerek ulusal, gerekse de Gaziantep adına proje üreten bir partiyiz. Bu zamana kadar çok proje ürettik. Şu anki seçimlerde de milletimizin önüne projeler koyuyoruz. Gerek seçim beyannamemizin vizyonu, gerekse de mega projelerimizin olması kalkınmayı hedefleyen projeler. Muhalefetin seçim meydanlarında hamasete devam etmesi ve popülizm yapması, Türkiye için hiçbir kazanç sağlamaz. Büyümeyi, kalkınmayı bu şekilde sağlamak mümkün değil. Yalanlarla, dolanlarla değil, projelerleri ortaya koyarak düşüncelerin yarışmalarını istiyoruz. Tüm muhalefet partilerinin seçim beyannamesini üst üste koyduğumuz zaman bizim AK Parti'nin seçim beyannamesi kadar etmiyor."

"Bunu destekleyen hiçbir rakam yok"

Türkiye'nin yapısal ekonomik sorununun bulunmadığı görüşünü dile getiren Koçer, şöyle devam etti:

"Seçim kararı alındıktan hemen sonra ekonomi üzerinde büyük bir algı operasyonu başladı. Dışarıdan kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, içeriden yalan, dolan ve sosyal medya üzerindeki çalışmalarla bir algı operasyonu yapılmaya başlanıldı. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye'de yüzde 12, Gaziantep'te yüzde 9 artış söz konusu. İstihdam, enerjide, sanayi üretiminde sıkıntı yok. Dolarda yaptıkları birkaç operasyonla yukarı aşağı yapması, toplumda gerginlik yarattı. Bu da halloldu. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bu oyunlar tek tek bozuluyor. Türkiye her yönden çok güçlü. Seçimlere az bir süre kaldı, çalışmalarımız devam ediyor."