AKP'li Kınıkoğlu: Ermeni meselelesinde başarısız olduk

AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu, İngiliz Kraliyet Enstitüsü Chatham House'ta yaptığı konuşmada, "Ak Parti dış politikada birçok ilerleme kaydetmiştir ancak Ermeni ve Kıbrıs meselesinde başarısız olduk'' dedi.



Temaslarda bulunmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Kraliyet Enstitüsü Chatham House'da Türkiye reformları ve dış politikası konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. İngiliz ve Türk basının ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Kınıklıoğlu, Türkiye'nin kaydettiği gelişmeleri ve dış politikasını değerlendirerek, "Türkiye'ye 6-7 yıl içinde İran, Irak, Suriye ve Rusya ile dış ilişkilerini canlandırdı. Birçok konuda ilerleme kaydettik. Arap dünyası Türkiye'yi yakından takip ediyor. Arap liderler Ak Parti'nin politikalarını öğrenmek için Türkiye'ye gelip bizlerle görüşüyor ancak iki konuda başarısız olduk. Ermeni ve Kıbrıs meselesinde istediğimiz noktada değiliz'' diye konuştu.



Konuşmasında hükümetin 1 numaralı dış politikasının Avrupa Birliği olduğunu vurgulayan Kınıklıoğlu, ``Kıbrıs konusunda bu son şansımız, hepimiz bu konuda çok çalışmalıyız'' diye konuştu. Kınıklıoğlu, Kürt sorunu ve AKP'nin Avrupa Birliği'ne nasıl entegre olacağına yönelik sorulara karşılık olarak, "Ak Parti İslam Partisi değil. Muhafazakar Demokrat bir partiyiz. Partimiz `İslam partisi' olsaydı bu partide politika yapmazdım'' diye konuştu.



Ergenekon operasyonu ve davasına da değinen Kınıklıoğlu, AKP'nin generallerle arasının çok iyi olduğunu savunarak, bu davanın istendiği kadar hızlı ilerlemediğini öne sürdü.



Suat Kınıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda büyük demokrasi dersi verdiğini ve bu sınavı geçtiğini söyledi. Kürt sorunu hakkındaki soruları da yanıtlayan Kınıklıoğlu, Kürt sorununun Türkiye'nin yanı sıra bölgesel bir sorun olduğunu söyledi.



İngiliz Kraliyet Düşünce Enstitüsü Chatham House gibi, Türkiye konusunda iyi bir tartışma zemini yaratan bir yerde konuşma yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Kınıklıoğlu, en büyük umutlarının; İspanya ve İtalya'da olduğu gibi Türkiye ve İngiltere arasında da Türk İngiliz forumu başlatmak olduğunu belirtti. İngiliz Kraliyet Enstitüsü'ünden geçmiş aylarda aldığı davet üzerine Londra'ya gelen Türk İngiliz Dostluk Grubu Başkanı da olan Kınıklıoğlu'nun yarın da Türk asıllı Belediye Başkanı Boris Johnson ile de bir görüşme yapacağı bildirildi.