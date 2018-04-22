AKP'li Kavakçı'dan Fethullah Gülen'e "Köyüne dön" çağrısı yapan babasına: Maksadını aşmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, babası Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'nın, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'e yönelik "Açık bir beyan ile 'hata ettik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iyiliğini aldık, suiistimal ettik, yanlış yaptık, tevbe, hem de tevbe-i nasuh ile tevbe ediyorum' demeli ve köyüne dönmeli" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yazının kendisini ve ailesini derin üzündüğünü belirten Kavakcı, "Her ne sebeple olursa olsun, söz konusu yazının 'niyeti' dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur ve yazı içeriği, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır" dedi.

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Kavakçı, babasının Akit gazetesinde yayımlanan ve tepkiler üzerine daha sonra internet sayfasından kaldırılan yazısıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Babam Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından yazılan ve 18 Nisan 2018 tarihinde Akit gazetesinde yayınlanan 'Fetullah Gülen Olsam' başlıklı yazı, başta 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz gazilerimiz ve hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen insanlarımız olmak üzere, kamuoyu vicdanını yaralamış ve herkesi olduğu gibi şahsımı ve ailemi de derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.



Babasının, bu örgütlenmeye karşı mücadele verdiğini onu tanıyan herkes tarafından bilindiğini ifade eden Kavakçı, açıklamasında şunları kaydetti: "Yine de, her hatırın üzerinde tutulması gereken Hakk hatırı gereğince, doğru olana şahitlik etmenin bizim için bir tercih değil bir vazife olduğuna iman ettiğimiz 'doğruluk dini' İslam'ın mensupları olarak, açıkça, 'amasız, lakinsiz, fakatsız' ifade etmeliyim ki: Her ne sebeple olursa olsun, söz konusu yazının 'niyeti' dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur ve yazı içeriği, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır."

"Babam 80 yaşını aştı"

Kavakçı, "Bir evlat olarak dile getirmek çok zor olsa da babamın 80 yaşını aştığı şu zamanlarda, dünyada pek çok insanın da imtihan edildiği muhtemel sağlık kaynaklı meseleler çerçevesinde ortaya çıkan bu son derece üzücü durumdan dolayı ailemiz adına kamuoyundan özür diliyor, dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Yeni Akit gazetesinde "Fetullah Gülen olsam?" başlığıyla yayımlanan yazısında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'e yönelik olarak "Açık bir beyan ile 'hata ettik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iyiliğini aldık, suiistimal ettik, yanlış yaptık, tevbe, hem de tevbe-i nasuh ile tevbe ediyorum' demelidir. 'Peşiman oldum, nadim oldum, bir dahi işlememeğe azm u cezm eyledim' diye yüksek sesle ala meleinnas ahd vermelidir. Ve Türkiye’ye köyüne dönmelidir..." demişti.