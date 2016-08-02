AKP'li Kaş Belediye Başkanı'nın oğlu ve yeğeni tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, ilçenin AKP'li Belediye Başkanı Halil Kocaer'in oğlu ve yeğeninin de bulunduğu 6 iş adamı tutuklandı.

Oğlu ve yeğeni 15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Kaş’ın AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer konuyla ilgili şunları söyledi: “Ne yazık ki siyasi kimliğim nedeniyle bir yıpratma amacı taşıyan böyle provokatif karalama kampanyaları sık sık yaşanmaktadır. Adaletin vereceği karar esastır. Oğlum dahi olsa, suçlu olan suçunun cezasını çekecektir.



Ülkemizin geleceğine, halkımıza, demokrasimize, meclisimize ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hain 15 Temmuz saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.