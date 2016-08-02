T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP'li Kaş Belediye Başkanı'nın oğlu ve yeğeni tutuklandı

AKP'li Başkan Halil Kocaer, oğlu bile olsa suçu varsa cezasını çekmesi gerektiğini söyledi

02 Ağustos 2016 19:26

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan, ilçenin AKP'li Belediye Başkanı Halil Kocaer'in oğlu ve yeğeninin de bulunduğu 6 iş adamı tutuklandı.

Oğlu ve yeğeni 15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Kaş’ın AKP’li Belediye Başkanı Halil Kocaer konuyla ilgili şunları söyledi: “Ne yazık ki siyasi kimliğim nedeniyle bir yıpratma amacı taşıyan böyle provokatif karalama kampanyaları sık sık yaşanmaktadır. Adaletin vereceği karar esastır. Oğlum dahi olsa, suçlu olan suçunun cezasını çekecektir.

Ülkemizin geleceğine, halkımıza, demokrasimize, meclisimize ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hain 15 Temmuz saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

 

ETİKETLER

halil kocaerakpkaşbelediye başkanı15 temmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24