Hürriyer yazarı Ertuğrul Özkök, 10 Kasım'da bazı gazetelerde yazan köşe yazarlarını eleştirdi. İsmini vermeden bahsettiği iki köşe yazarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım'da Atatürk'ü saygıyla andığı için panik yaşadığını ifade eden Özkök, "AKP’ye oy veren kardeşim... Bil ki, bu iki adamın da tek derdi var. Sattığı üç-beş bin gazete ile Cumhurbaşkanı’nın uçağından inmeyen, ekmeğini, milletin bir parçasını, ötekinin düşmanı haline getirerek kazanacağına inanan insanlar bunlar" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "AKP'li kardeşim, bu iki tipi iyi tanı, bil ki ondan sana hayır yok" başlığıyla (15 Kası 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İsimlerini vermeyeceğim...

Çünkü artık bu trolkafaları tanıtmak istemiyorum.

İkisi de üç-beş biner satan iki ayrı gazetede yazıyor.

Güya ikisi de AKP’yi destekliyor...

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İkisi de Cumhurbaşkanı Atatürk’ü saygıyla andığı için, AKP’li bazı ilçeler 10 Kasım günü otobüs kaldırdığı için panikte...

Aynı gün iki ayrı gazetede, ikisi de aynı provokasyonu yapıyor.

*

- Biri diyor ki:

“Varsın 2019’daki seçimi kaybedelim, ama Atatürk demeyelim...”

- Öteki ise daha azgın azınlık... Provokasyonu daha da ileri götürüyor ve diyor ki:

“Orduya yine Kemalistler hâkim oluyor...”

*

AKP’ye oy veren kardeşim... Bil ki, bu iki adamın da tek derdi var.

İkisi de panikte...

Sattığı üç-beş bin gazete ile Cumhurbaşkanı’nın uçağından inmeyen, ekmeğini, milletin bir parçasını, ötekinin düşmanı haline getirerek kazanacağına inanan insanlar bunlar...

*

Bu iki adam da çok iyi biliyor ki...

Bu ülkenin makul muhafazakârı ile makul moderni, bu ülkeyi bu ülke yapan ortak değerler üzerinde birleşirse...

Kan ve nefret üzerine kurulu o rantiye düzeni berhava olacak, maması kesilecek...

*

Çünkü rızkını, her gün bu milletin modern parçasına ve Atatürk’e küfrederek kazanıyor...

*

AKP’li kardeşim...

Bu iki tipten de ne sana, ne bana, ne hepimize, ne de milletimize hayır gelir...

Sen de burun kıvırma, dudak bükme kardeşim

Bak makul kardeşim...



Karşı olduğun, oy vermediğin AKP, 10 Kasım için otobüs kaldırıyorsa burun kıvırma, dudak bükme...

AKP, Atatürk duygusu üzerinde bir mutabakata yanaşıyorsa alkışla...

Bil ki bu ülkede...

Konya, Diyarbakır, Sultanbeyli 29 Ekim’i coşkuyla kutladığı gün...

Bil ki bu ülkede...

İzmir, Muğla Ramazan Bayramı’nı en renkli ve coşkulu haliyle yaşadığı gün...

Biz yeniden bir millet olacağız...