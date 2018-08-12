AKP'li Karaarslan'dan dolar çıkışı: Kimse malımızdan vazgeçmekle tehdit etmesin, bizim için bir şey ifade etmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türk Lirası hızla değer kaybederken “Kimse bizi malımızdan vazgeçmekle tehdit etmesin. O bizim için hiçbir anlam ifade etmez” dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen 77. İl Danışma Kurulu’na katıldı.

"Gezi olaylarının ağaçla ilgisi yoktu"

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada 'Türkiye'nin tehditlere karnın tok olduğunu’ ifade ederken, "Biz tehditten etkilenmeyiz. Gezi olaylarında yaşananların ağaç ile ilgisi yoksa bugün de ekonomik savaşın dolarla ilgisi yok" dedi.

Karaaslan, dünyaya özgürlük, demokrasi sunduğunu iddia eden ABD'nin, tüm dünyanın özellikle Türkiye'nin gözünün içine bakarak tehditler savurduğunu söyledi.

Türkiye'nin tehditlerden etkilenmeyeceğini söyleyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tehditlere karnı toktur. Biz tehditten etkilenmeyiz. Gezi olaylarında yaşananların ağaç ile ilgisi yoksa bugün de ekonomik savaşın dolarla falan ilgisi yok. Biz, özgürlüğü için demokrasisi için, geleceği için canından vazgeçmiş bir milletiz. Kimse bizi malımızdan vazgeçmekle tehdit etmesin. O bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Bizi dolarla, parayla, ekonomi ile korkutamayacaklarını 15 Temmuz akşamı anlamış olmaları gerekirdi.”

“Yaşananlar, Türkiye için bir şey ifade etmiyor"

Karaaslan, 'bugün yaşananların büyük ve güçlü Türkiye için hiçbir şey ifade etmediğini' savundu. Karaaslan, "Dolar ile kurulan bu oyunu dolarları bozdurarak bozarız. Masa etrafında 'Türkiye'yi köşeye sıkıştırırız' diyenlerin oyunlarını bozmaya çok alıştık. Bizi terörle verdiğimiz mücadele ile sınamaya kalktılar. Ama biz yine durmadık." dedi.

Türkiye'nin hızla büyüdüğünü vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"2018'in ilk çeyreğinde 7,4 büyüme ile OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyüyen ülke olduk. Biz inanıyoruz önümüzde liderimiz arkamızda milletimiz var. Hamdolsun bize hiçbir şey olmaz. Biz atlattığımız her bir badireden daha da güçlenerek devam ediyoruz."