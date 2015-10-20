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AKP'li kadın yönetici Hatay'da ölü olarak bulundu

Türkan Ateş AKP Hatay Hassa İlçe Kadın Kolları Başkanı'ydı

20 Ekim 2015 17:04

AKP Hatay Hassa İlçe Kadın  Kolları Başkanı Türkan Ateş işyerinde ölü olarak bulundu.

Başkanı Türkan Ateş'in Hassa Kaymakamlığı karşısındaki terzihanesine gelen bir müşteri, başını tezgahın üzerine dayamış haldeki Ateş'in hareketsiz durduğunu gördü.

Müşterinin çevredeki esnafa bilgi vermesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri Ateş'in öldüğünü tespit etti.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ateş'in cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tufan, yaptığı açıklamada, parti çalışmalarıyla ilgili Türkan Ateş ile öğleden önce telefonla görüştüğünü, herhangi bir sorunu olmadığını, kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi.

 

 

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