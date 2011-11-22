AKP'li İncekara 'üstün yetenekli çocuklar' için araştırma istedi

Hülya Karabağlı - T24 / ANKARA



‘Süper suç işleyen çocuklar olmasın’

'Üstün yetenek tanımı’

Geçtiğimiz yasama döneminde ‘ kayıp çocuklar’ Komisyonunda Türkiye’nin manzarasını çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Halide İncekara, göz ardı edilen bir alan için kolları sıvadı. İncekara, Türkiye’de 2 milyona yakın oldukları tahmin edilen ‘Üstün Yetenekli Çocuklar’ için Meclis Araştırması istedi. İncekara, araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na verdi.İncekara T24’e, üstün yetenekli çocukların öğrenme hızının çok yüksek olduğunu bu durumun iyi yönlendirme olmadığı takdirde suç örgütlerinin işine yarayacağına dikkat çekti. “ Süper suç işleyen çocuklar görebiliriz” uyarısında bulunan İncekara, eğitimden spora kadar uzanan her yelpazenin üstün yetenekli çocuklar a göre düzenlenmesini istedi. İncekara’ya göre, bu çocuklar normal okullara ayak uyduramıyor. Çevreyle uyumsuzluk yaşıyor. Giderek yalnızlaşan çocukların suç örgütlerine bulaşması kolay oluyor.Araştırma komisyonu kurulması durumunda, tanım karmaşasından sıyrılacağını anlatan İncekara, “ “Üstün yetenek nedir, bunun tanımı yapılır. Nasıl yönlendirilecekleri konusunda bir yol haritası belirlenir. 2 milyona yakın çocuğun gelecekleri çok önemli. Ayrıca bu çocuklar geleceği şekillendirecekler. Bugün bu çocuklar nerede ve nasıl yaşıyorlar bilmiyoruz. Oysa, bu çocukları, aileleriyle baş başa bırakmamalıyız. Sorunlarını paylaşacak ve çözüm üretecek şekilde bir sistem kurulmalı."- Türkiye’de eğitim ve öğretimin kalitesi son yıllarda giderek yükselmektedir. Eğitim ve öğretimin Avrupa standartlarına çıktığı ülkemizde ‘üstün yetenekli çocukların’ eğitimlerinde henüz istenilen seviye yakalanamamıştır.- Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve bu alanda araştırma yapan pek çok araştırmacının da benimsediği tanıma göre üstün zekâlılar, geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sürekli olarak 130 ve daha yukarı zekâ bölümü (IQ) sağlayan kişilerdir. Üstün yetenekli çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur.- Yapılan araştırmalar dünya üzerindeki popülâsyona bakıldığında üstün yetenekli çocukların oranlarının yüzde 2,5-3 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Milletten millete değişmeyen bu istatistik göz önüne alındığı zaman Türkiye`de de şu anda 2 milyona yakın üstün yetenekli çocuk olduğu var sayılıyor. Bu hesaplamada Türkiye nüfusu 70 milyon kabul edilirken, bu çocukların nerede yaşadığı ne yaptığı nerelerde yoğunlukta olduğu ve ne gibi eğitimler aldığı bilinmiyor.- Ülkemizde üstün yetenekli çocuklara özel bir eğitim sistemimiz olmadığı için Türkiye`nin ilmi, fikri, siyasi ve sanatsal geçmişine damgasını vurabilecek bu çocuklarımızla daha yakından ilgilenilmesi gerektiği akademisyenler tarafından da sıkça vurgulanılmaktadır. Üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasının devletin bir görevi olduğu tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçekliktir. Devletin bu görevi yerine getirmesi için öncelikle üstün yetenekli çocukları tanıması ve tanımlaması gerekir. Üstün yetenekli çocukların gelişimlerinin ve eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanması Türkiye`nin geleceği içinde itici bir güç olacaktır.