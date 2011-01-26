AKP'li İnal: Mustazaf DER'e çay içmeye gittik

T24 - AKP Batman Milletvekili Ahmet İnal, Kılıçdaroğlu’na “Gittiğimiz legal bir dernek. Biz bunları tahkikat etmeyiz. Onu devlet bilir” yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında Batman ve Van’da Ak Partili miletvekillerinin 2010’un Ağustos ayında Hizbullah derneklerine gittiği iddiasına AK Parti Batman milletvekili Ahmet İnal’dan yanıt geldi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Seçim bölgesinde Hizbullah’a yakın olduğu ifade edilen Mustazaf-Der’i ziyaret ettiğini doğrulayan İnal, şöyle konuştu: “Mustazaf-Der Hizbullah’a yakın bir dernek olarak telakki ediliyor ama Hizbullah’ın derneği mi değil mi biz onu bilemeyiz. Özellikle seçim arifelerinde, bayramlarda belirli zeminlerde sivil toplum örgütleri ziyaretleri içersinde bu dernekler de ziyaret edilmiş olabilir. Legaldir ve resmidir sonuçta. Devletin resmi müsadesi doğrultusunda kurulmuş dernektir. Her milletvekili kendi ilindeki gerek kendine yakın gördüğü gerek görmediği bütün dernekleri ziyaret etmekte. Bazen bu sivil toplum örgütleri toplu halde etkinlikler yapabiliyor. Bu tip toplantılara milletvekilleri de davet edildiğinde sadece Ak Parti değil, çeşitli partilere mensup il başkanları, belediye başkanları ziyaret edebiliyor. Başka partilerin gidip gitmediğini bilmiyorum. Bizimki bir çay içimlik ziyaret. Biz bu çerçevede ziyaret ettiğimiz derneklerin kime tandaslı olduğunu bilmeyiz. Ayrım yapmadan tüm sivil örgütlerini ziyaret ediyoruz. Ama özellikle vurgulamak istiyorum, biz bu dernekler kime ait, mazisi kime dayanıyor, kimle irtibatlıdır bilmeyiz. Onu ancak devlet bilebilir.”