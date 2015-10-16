AKP'li İlçe Başkanı'ndan acil serviste görev yapan kadın doktora: Sen benim kim olduğumu biliyor musun!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir kadın doktorun, AKP İlçe Başkanı Yunus Özder’in saldırısına uğradığı iddia edildi.

Orbay Soydan'ın haberine göre, AKP İlçe Başkanı Yunus Özder’in oğlu, sinir krizi şikayetiyle 12 Ekim akşamında Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Acil Servis’te duruma müdahale etmeye çalışan görevli doktorun, AKP İlçe Başkanı Yunus Özder’in dışarda beklemesini istemesi üzerine tartışma çıktı. Yunus Özder önce nöbetçi kadın doktora sözlü hakarette bulundu, sonra ‘“sen benim kim olduğumu biliyor musun’’ diyerek şiddet kullanmaya yeltendi.

Yaşananların üzerine 15 Ekim'de bir basın açıklaması yapan Kocaeli Tabipler Odası, şunları söyledi:

"12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde Kandıra Devlet Hastanesi'nde hekime yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Acil servise sinir krizi tablosuyla getirilen genç bir hastayı bilimsel ve etik kurallar gereği yalnız değerlendirmek isteyen meslektaşımız ortamın boşalmasını, yakınlarının dışarı çıkmasını talep etmiştir. Bu arada hasta yakınlarından birisi hekimin talebine saygısızca itiraz etmiş, daha sonra da kadın kimliğine de ayrıca hakaret dolu sözler sarf ederek meslektaşımızın üzerine yürümüş üç dört kişinin araya girmesiyle ve bu şahsı zapt etmesiyle fiziki bir yaralamanın son anda önüne geçilmiştir. Saldırgan 'Sen benim kim olduğunu biliyor musun' diye meslektaşımızı tehdit etmeye hakaretamiz sözler kullanmaya devam etmiştir.

Saldırganın kim olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki hiç şaşırmadık...

Meslek hayatına başlayalı henüz bir ay olmuş hastane acil servisinde ki beşinci nöbetini tutmakta olan gencecik bir kadın hekimin yaşadığı saldırı ve şiddet budur. Son yıllar da sağlık emekçilerine hekimlere yönelik saldırıların aldığı boyutu hepimiz biliyoruz. Daha birkaç ay önce Samsun’da Dr. Kamil Furtun hunharca katledildi, ölümle sonuçlanmasa bile hergün onlarca saldırı ve şiddet vakası Sağlık Bakanlığı kayıtlarında mevcuttur.

Saldırganın kim olduğunu biliyoruz. Saldırgan hem hekim kimliğine, hem de kadın kimliğine yönelik kendince alçaltıcı ifadeler kullanmıştır. Hekimliğe ve kadına saldırmanın asıl alçaklık olduğunu ifade etmeye gerek yok.

Evet, saldırgan herhangi birisi değil. Topluma örnek olması gereken, yaşadığı ilçede kanaat önderi olması beklenen, tutum ve davranışlarının kendisinden başka birçok insanı etkileme ihtimali olan birisi.. Akp Kandıra İlçe Başkanı Yunus ÖZDER… Evet imam bunu yaparsa, cemaat neyler türünden vahim bir olayla karşı karşıyayız."

Ayrıca basın açıklaması gerçekleşmeden önce hastane bahçesine iki adet AKP seçim aracı geldiği belirtildi. Basın açıklaması başladığı sırada hastane bahçesinin AKP seçim müzikleriyle inletildiği ve basın açıklamasının sağlıklı bir ortamda yapılmasının engellenmeye çalışıldığı iddia edildi.

Kocaeli Tabip Odası Genel Sekteri Burhan Çağlar Usta'nın açıklaması sırasında da AKP üyeleri tarafından sözlü sataşmalar meydana geldi.

AKP üyeleri Kocaeli Tabip Odası’nın Genel Sekreteri Usta’yı, ‘Siz kimsiniz doğuda öldürülen insanlara, askerlerimize neden sahip çıkmadınız. Buraya hangi yüzle geldiniz” diyerek hedef gösterdi.

Olayın üzerine Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne giden yol üzerinde belediyeye ait billboard üzerine asılan, “Türk tutarsızlar birliği militanları Kandıra’dan defol” yazılı pankart dikkat çekti. Bunun üzerine TTB üyeleri Kandıra Emniyetine giderek, protestoyu gerçekleştiren kişilerden ve pankarttan dolayı şikayette bulundu.

