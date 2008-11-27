AKP’li ilçe başkanı belediye bastı

Mardin’in Midyat ilçesinde AKP İlçe Başkanı Edip Demirdağ kaçak yaptırdığı teras katın bir bölümünün yıkılması üzerine, ağabeyi ve adamlarıyla önceki akşam belediyeyi bastı



Demirdağ ve yakınları İmar İşleri Müdürü Murat Akgül ile Midyat’ın DP’li Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu’nun koruması Abidin Akçay’ı dövdü. Daha sonra yeniden belediyeye giden Demirdağ ve yakınları bu kez Başkan Nasıroğlu ile yumruklaştı. Hastaneye kaldırılan Akgül ile Akçay’a 10’ar gün iş göremez raporu verildi.



Gözaltına alınan AKP İlçe Başkanı Demirdağ ile başkan Nasıroğlu’nun koruması Abidin Özgün, sevk edildikleri adliyede ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayların büyümemesi için Midyat’a çevik kuvvet ekibi gönderilirken, başkan Nasıroğlu ile Demirdağ, ilçenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle barıştı.



Demirdağ, ruhsatsız teras katla ilgili olarak “Abim müteahhit. Yaptığı bir binanın üzerindeki teras katını akşam saatlerinde 1.5 metre fazladır diye yıkmaya gelmişler. Sorunu çözmek için ağabeyimle birlikte belediyeye gittik. Belediyede dövülme olayı falan yaşanmadı. Yaralananlar ise sanırım o gürültü sırasında ayakları kaymış olabilir, münakaşa esnasında olmuş olabilir tam olarak bilmiyoruz. Ama biz sonuçta barıştık” diye konuştu.

