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Politika

AKP'li Halil Ürün: PKK'ya 'gerilla' denmesinden rahatsız oluyorum

Yol ve yöntemi belirleyecek komisyonda 'barış dilinin oluşturulması' ortak görüş oldu. AKP’li Metiner, normalleşmenin olması için cezaevlerine el atılması gerektiğine dikkat çekti

09 Mayıs 2013 20:11

Hülya Karabağlı/ Ankara

Silahların bırakılmasıyla başlayan barış ve çözüm süreciyle ilgili çalışmalar yapacak olan Meclis Komisyonu, yol ve yöntemi belirleyecek ikinci toplantısında yol kazası yaşadı.  Ortak bir barış dilinin oluşması noktasında görüş birliğinin oluştuğu konuşma sırasında AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, Ortak bir dil olmalı. Barış  dili olmalı.  Madem bu konuyu konuşuruz, o zaman ben ‘gerilla’ denmesinden rahatsız oluyorum” dedi.  Ürün’ün bu sözlerine BDP’den Sebahat Tuncel, "Biz de terörist denmesinden rahatsız oluyoruz’ yanıtı verdi. Komisyonda kısa zamanlı bir gerginlik yaşandı. Komisyonun asil üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, ‘terör sorunu’ denmesin önerisinde bulundu. Toplantıda,  AKP ve BDP kanadı, CHP ve MHP’ye bir kez daha çağrıda bulundu.

TBMM Çözüm sürecini Değerlendirme Komisyonu,  komisyon dağılımının belirlenmesinin  AKP Amasya  Milletvekili  Naci Bostancı başkanlığında ikinci kez toplandı. 11 kişilik komisyonda BDP’den  Hüsamettin Zenderlioğlu  görev yapıyor.  Bugünkü toplantıya, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken,  Sebahat Tuncel ve  Hasip  Kaplan da katıldı.

Komisyonda BDP’liler,  İmralı ve Kandil’e gidilmesi,  Öcalan ve Karayılan ile  görüşülmesi önerisinde bulundu. BDP Grup Başkanvekili  İdris Baluken, “ Abdullah Öcalan ile görüşülmesi son derece önemli. İmralı yolu tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine açık olmalı. Kandil ile de görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Silahları bırakan PKK’nin demokratik siyasete katılımı açısından son derece önemli”dedi.

 

Zenderlioğlu’ndan görev dağılımı sitemi

 

TBMM Genel Kurulu’nda dünkü oylamanın ardından BDP’li Zenderlioğlu’nun olmadığı bir toplantıda  görev dağılımını yapılması  bugünkü  toplantının açılışının sitem konusunu oluşturdu. Zenderlioğlu, “Seçimler bir konsensüsle yapılmalıydı” dedi. Komisyon başkanı Bostancı, meselenin başkan, başkan yardımcısı ve  sözcüsü gibi statülerde olmadığını  vurguladı ve seçimlerin iç tüzük esasına göre yapıldığını anlattı.  BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de,  seçmenlerinin üzerinde oluşan algı açısından  konunun önemli olduğunu  hatırlattı.

 

Metiner: Cezaevlerine el  atmalıyız?

 

AKP’nin komisyon üyesi Mehmet  Metiner,  ‘yeni bir dil inşaa edilmeli” dedi ve  topluma kazandırmadan,  anayasa ve yasal değişikliklere kadar  her alanda  bir dizi değişiklik önerdi.   Barışa giden yolda cezaevlerinin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken  Metiner, hasta tutuklu ve hükümlüleri rahatlatacak düzenlemelerin önemli olduğunu  söyledi.  Komisyonda ortaya atılan öneriler şöyle:

Tony Blair,  Erbil , Nobel  ödüllü yazarlar,  acılı aileler

  • Kanaat önderleri ile görüşmeli.  Belli STK’ların dışını çıkılarak bu işle yıllardır uğrayan  sivil inisiyatiflerin  görüşleri alınmalı?
  • Şehit aileleri,  dağda ölenlerin aileleri, gaziler ile  konuşulmalı
  •   İRA meselesinde rol oynayan aktörler Tony Blair gibi, Afrika’da rol oynayanlar,  Nobel ödüllü yazarları  konuşulmalı.  Bu ülkelere yerinde ziyaret yapılmalı.
  •  7 pilot bölge seçilerek  halkın ve diğer kesimlerin görüşleri alınmalı?
  • 1921 anayasası, ilk  Meclis  zabıtları  ve konuşmalar dikkatlice  incelenmeli.

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