AKP'li Halil Ürün: PKK'ya 'gerilla' denmesinden rahatsız oluyorum

Hülya Karabağlı/ Ankara

Silahların bırakılmasıyla başlayan barış ve çözüm süreciyle ilgili çalışmalar yapacak olan Meclis Komisyonu, yol ve yöntemi belirleyecek ikinci toplantısında yol kazası yaşadı. Ortak bir barış dilinin oluşması noktasında görüş birliğinin oluştuğu konuşma sırasında AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, Ortak bir dil olmalı. Barış dili olmalı. Madem bu konuyu konuşuruz, o zaman ben ‘gerilla’ denmesinden rahatsız oluyorum” dedi. Ürün’ün bu sözlerine BDP’den Sebahat Tuncel, "Biz de terörist denmesinden rahatsız oluyoruz’ yanıtı verdi. Komisyonda kısa zamanlı bir gerginlik yaşandı. Komisyonun asil üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, ‘terör sorunu’ denmesin önerisinde bulundu. Toplantıda, AKP ve BDP kanadı, CHP ve MHP’ye bir kez daha çağrıda bulundu.

TBMM Çözüm sürecini Değerlendirme Komisyonu, komisyon dağılımının belirlenmesinin AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı başkanlığında ikinci kez toplandı. 11 kişilik komisyonda BDP’den Hüsamettin Zenderlioğlu görev yapıyor. Bugünkü toplantıya, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Sebahat Tuncel ve Hasip Kaplan da katıldı.

Komisyonda BDP’liler, İmralı ve Kandil’e gidilmesi, Öcalan ve Karayılan ile görüşülmesi önerisinde bulundu. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “ Abdullah Öcalan ile görüşülmesi son derece önemli. İmralı yolu tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine açık olmalı. Kandil ile de görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Silahları bırakan PKK’nin demokratik siyasete katılımı açısından son derece önemli”dedi.

Zenderlioğlu’ndan görev dağılımı sitemi

TBMM Genel Kurulu’nda dünkü oylamanın ardından BDP’li Zenderlioğlu’nun olmadığı bir toplantıda görev dağılımını yapılması bugünkü toplantının açılışının sitem konusunu oluşturdu. Zenderlioğlu, “Seçimler bir konsensüsle yapılmalıydı” dedi. Komisyon başkanı Bostancı, meselenin başkan, başkan yardımcısı ve sözcüsü gibi statülerde olmadığını vurguladı ve seçimlerin iç tüzük esasına göre yapıldığını anlattı. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de, seçmenlerinin üzerinde oluşan algı açısından konunun önemli olduğunu hatırlattı.

Metiner: Cezaevlerine el atmalıyız?

AKP’nin komisyon üyesi Mehmet Metiner, ‘yeni bir dil inşaa edilmeli” dedi ve topluma kazandırmadan, anayasa ve yasal değişikliklere kadar her alanda bir dizi değişiklik önerdi. Barışa giden yolda cezaevlerinin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Metiner, hasta tutuklu ve hükümlüleri rahatlatacak düzenlemelerin önemli olduğunu söyledi. Komisyonda ortaya atılan öneriler şöyle:

Tony Blair, Erbil , Nobel ödüllü yazarlar, acılı aileler