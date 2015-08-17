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Politika

AKP'li Faruk Çelik'e göre olumlu sonuç buymuş!

Olumsuz sonuçlanan kalan koalisyon görüşmesinin ardından 'Başbakan'ımız çok güzel açıklamalar yapacak' diyen Çelik, ne demek istedi?

17 Ağustos 2015 21:43

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan koalisyon görüşmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Görüşme olumlu geçti, Başbakan’ımız birazdan çok güzel açıklamalar yapacak” dedi. Ancak Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın toplantısında görüşmenin olumsuz sonuçlandığını ve koalisyon hükümeti kurulamadığını açıkladı. Faruk Çelik’in sözünü ettiği ‘güzel açıklama’nın ne olduğu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

CHP ile olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmelerinden dört gün sonra bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki odasında bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'nin kendilerine "Olabilecek senaryoları bir araya getirerek, bir koalisyon mümkün görünmüyor" dediğini açıkladı. Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Azınlık hükümeti, kısa süreli seçim hükümeti ve erken seçime 'hayır' dediğini" duyurdu. Davutoğlu, "MYK ve Sayın Cumhurbaşkanı’yla istişare ettikten sonra gerekirse görevi iade edeceğim" ifadesini kullandı.

Davutoğlu’nun bu açıklaması, akıllara görüşmenin hemen ardından heyette bulunan AKP’li Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in “Görüşme olumlu geçti, Başbakan’ımız birazdan güzel açıklamalar yapacak” ifadelerini getirdi.

Sosyal medya, Çelik’in ifade ettiği “güzel açıklama”nın ne olduğunu tartışıyor:

berrin tiryaki ‏@berr_tiryaki  20 dk.20 dakika önce

Bakan Çelik haklıymış başbakan güzel açıklamalar yaptı.Yalnız güzel açıklamaların miilet için değil saray için olduğunu belirtmedi!!!!

B. ‏@yeteramahayir  20 dk.20 dakika önce

Çok güzel açıklamalar yapılacak dendiğindeki kur 2.8422

Koalisyon kurulmayacak dendiğindeki kur 2.8641

Bu spekülasyon değil de nedir?

Megathron ‏@megathron  21 dk.21 dakika önce

Ben başbakan çok güzel açıklamalar yapacak demedim,Çok güzel açılışlar yapacak dedim..

Murat Beyaz ‏@ByzMurad  21 dk.21 dakika önce

Faruk Çelik çok güzel açıklamalar demişti neydi o güzel açıklama?

Yoksa gerekirse görevi iade edeceğim sözü mü?

Bora Ç. ‏@backstagebug  22 dk.22 dakika önce

Peki ya görüşmede yer alan bakan Faruk Çelik'in bahsettiği başbakanın yapacağı güzel açıklamalar neydi? Amaç piyasa manipülasyonu muydu?

Arda Akay ‏@sardaakay  5 dk.5 dakika önce

Bunların güzellik anlayışı her yere betondan binalar dikmek. "Güzel açıklamalar yapılacak" açıklamasından ne bekliyordunuz onu anlamadım.

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