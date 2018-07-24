AKP'li Fakıbaba: Urfalı olmak istemeyenler nüfuslarını Antep'e aldırabilir

AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Şanlıurfa ziyaretinden sonra ''Urfalı olmak istemeyen hemşehrilerimiz nüfus kayıtlarını Antep'e aldırabilirler'' dedi.

Eski Gıda ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, ekibiyle birlikte Halfeti'yi ziyaret etmesinin ardından sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Fakıbaba, “Birecikli ve Halfetili hemşehrilerimizin Şanlıurfalı olmaktan gurur duyduklarına inanıyorum. Ancak, Urfalı olmak istemeyen hemşehrilerimiz nüfus kayıtlarını Antep'e aldırabilirler” ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, daha önce de 24 Haziran’daki seçimler için AKP’nin Urfa Milletvekili aday listesini hazırladığı iddialarına “çok da şeyimde” yanıtını veren Fakıbaba’ya bazı sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti.