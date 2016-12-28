AKP'li eski dört bakan hakkındaki 'FETÖ' şikâyeti başsavcılığa gönderildi

Eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin için yapılan 'FETÖ' şikâyeti Ankara Başsavcılığına gönderildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Avukat Burak Bekiroğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde 4 eski bakanın Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatlı oldukları iddia ediliyor. Ayrıca bu dört bakana darbeye zemin hazırlamak suçlaması yöneltiliyor.

"Arama yapın"

Dilekçede dört bakanın evlerinde, işyerlerinde arama yapılması, cep telefonlarına el konularak imajlarının alınması istendi.

Dilekçede, “Şüphelilerin 15 Temmuz terör saldırısında herhangi bir rolleri var mı, bunun tespiti gerekmektedir” denildi. Dilekçeyi işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma hakkındaki kararını verdi. Soruşturma dosyası hakkında ‘görevsizlik’ kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.