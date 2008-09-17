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Politika

AKP’li Ergezen'in garip duası

Eski bakan Ergezen'in, 5 yıl önce hacda laik sistemin Türkiye'den defolup gitmesi için dua ettirdiği ortaya çıktı.

17 Eylül 2008 03:00

AKP Bitlis Milletvekili ve Abdullah Gül’ün Başbakanlığı’nda kurulan 58. Hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in 27 Mayıs 1993’te hacda yaptığı konuşma dün gece Kanal D Ana haberde yayınlandı. Ergezen’in garip duası şöyle:

“Yeniden İslam nizamının devlet nizamına hakim olmasını, laik sistemin bir an evvel defolup gitmesi için canı gönülden dua etmenizi, bu duanın da kabülünü Cenabı Hak’tan temenni ediyorum... Amin... Gelin dağa taşa ’Ne mutlu Türküm’diye yazacağınıza, gelin dağa taşa ’Ne mutlu Müslüman diye yazalım.”

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Gelenlerin hepsi hırsız!

1993’te Refah Partisi sıralarında oturan Zeki Ergezen’in Mekke’de hacı adaylarına yaptığı konuşma şöyle sürüyor: “Ben şunu söyliyeyim. Kim gelirse gelsin değişmez. Hırsızın biri gelir biri gider. Vurguncunun biri gelir biri gider. Sadece isimler değişir. Parlamentonun da çözüm bulacağına da inanmıyorum. Çünkü parlamentonun kapısında bir yazı var ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’o söz laftan ibarettir. Hakimiyet, kayıtsız şartsız 3,5 milyon azınlığın, batının ve Bush amcalarındır. Hakimiyet bu milletin değil. Parlamentodaki milletvekillerinin de bir iradesi yok. Ancak parmak kaldır kaldır, indir indir. Emrivakilerle.,”

Laiklikten kurtulmalıyız!

Daha sonra Refah Partisi’nden ayrılıp AKP saflarına katılan Zeki Ergezen, Abdullah Gül’ün Başbakan olduğu 58. hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanı oldu. Ergezen’in yöneticileri suçladığı hacdaki konuşması şöyle sürüyor: “Yıllardır ve şimdi de bizi sarhoş Bekri Mustafalar idare ediyor. Sarhoşun biri gider biri gelir. Dünyada dini yazılı olmayan tek ülke biziz. Biz aslında dinsiz bir millet haline getirilmişiz. Bizim dinimiz laiklik, Atatürkçülük... Şimdi laikliğe mi, Allah’ın emrine mi uyulsun? Bir tarafta inandığımız Allahımız, diğer tarafta devletin bize zorla kabul ettirdiği laiklik. Müslüman hem laik hem müslüman olamaz. Biz bu laiklikten kurtulmalıyız.”

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