AKP'li Er, Başbakan'ı Atatürk'le bir tuttu

T24 - AKP Mersin Milletvekili Ali Er, Türkiye'nin 2001 yılındaki durumunu Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanındaki çöküş dönemine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzetti.

Mersin'in Anamur İlçesi'nde partisinin Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ali Er, yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Er, Türkiye'nin 2001 yılındaki durumunu Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanındaki çöküş dönemine, Başbakan Erdoğan'ı da, Mustafa Kemal Atatürk'e benzetti.

AKP'nin kurulmadan önce Türkiye'nin çok zor durumda olduğunu belirten Er şöyle konuştu:

"2001 yılında Genel Başkanımızla bir yola çıktık. Durup dururken çıkmamıştık. Türkiye zor durumdaydı. Türkiye bir batağın içindeydi. Ekonomisi çökmüştü, Türk siyaseti darmadağın olmuştu. Artık dışarıda itibarı, içeride de istikrarı kalmamıştı. Ama Türkiye çaresiz değildi. Bu millet ne zaman dara düşse, kendisini kurtaracak bir lider bulmuştur. Nasıl ki imparatorluğun yıkılışından sonra Cumhuriyeti kurmadan önce büyük Atatürk, yüce insan, bu yüce milletin önüne düşerek bu cumhuriyeti meydana getirdiyse, 2001 yılındaki Türkiye'nin kötü gidişine 'dur' demek için sevgili Genel Başkanımızın öncülüğünde AK Partiyi kurduk. 'Türkiye'nin, bu işin içinden çıkması için de bir lider gerekli' dedik ve o lider de 'Tayyip Erdoğan' dedik ve yola düştük. Milletimiz de AK Parti'yi bir yıl sonra iktidara getirerek 60 arkadaşımızla aldığımız bu kararın doğru olduğunu gösterdi"

Milletvekili Er, önümüzdeki genel seçimlerde de AKP'nin tek başına iktidar olacağını savundu.



