AKP'li Ensarioğlu: Yüzde 15 çekilme var; çıkanlar yaşlı ve hasta üyeler

Bölgeyi iyi bilen ve çözüm sürecini yakından takip eden AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu , hem devletin hem de örgütün birbirlerine olan güvensizliklerini bırakarak hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Ensarioğlu, zaman zaman karşılıklı 'restler' çekilse de, sürecin ilerlediğine dikkat çekti. Ensarioğlu şöyle konuştu: “PKK çekilmekte yavaş davranıyor, devlet de adımlarını yavaş atıyor. Çekilme çok yavaş ilerliyor. Yüzde 15-20 civarında çekilme var. Çıkanlar da zaten problemi olanlar, yaşlı, hasta gibi üyeler... Örgüt bir yandan çekiliyoruz diyor bir yandan yeni üye kabul ediliyor. İki bine yakın yeni üyeyi çekilirken niye kabul ediyorsun? Devlet bütün bunları görüyor ve yavaş adım atıyor. Bu durum çözüm sürecini istemeyenlerin işine yarıyor. Herkes birbirine güvenmeli ve adımlarını hızlı atmalı.”

PKK'nın asayiş birimi kurmasının doğru olmadığını belirten Ensarioğlu, “Siyasi mücadele dönemi dersen, kendine öz savunma gücü kuramazsın. Demokrasilerde siyasi partilerin kendi güvenlik gücü olmaz. Bunu devlet yapar” diye konuştu.

Demokratikleşme adımlarına değinen Ensarioğlu, “KCK'lıların tamamının serbest bırakılması gibi bir şey olamaz. Ama 'KCK' adı altında tutulan birçok siyasetçi var. Bunlar için yasal değişiklikler yapılabilir” dedi.

Ensarioğlu, PKK üst yönetiminde yapılan değişiklikleri ise şöyle değerlendirdi: “Karayılan, çözüm sürecini savunan birisidir. Öcalan'ın talimatı ile hareket eder. Örgütün silahlı kanadının başına getirilmesi, tenzili rütbe değildir. Bu değişiklik, örgüt üyelerinin Türkiye dışına çıkışının hızlandırılması ve provokasyonların önlenmesine dönüktür. Alevi kökenli örgüt üyeleri, silah bırakılmasına ve çözüm sürecine uzak duruyor. KCK yürütme konseyi eş başkanlığına Alevi kökenli Bese Hozat 'ın getirilmesi ise, bu üyeler üzerinde etkili olacaktır.”