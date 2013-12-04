AKP'li Ensarioğlu: Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistan’dır

AKP'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayı Galip Ensarioğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak için Kürdistan demesinin ardından "Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistandır" dedi.

AKP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Galip Ensarioğlu, CNNTurk'te yayınlanan Cüneyt Özdemir’le 5N1K programına konuk oldu.

Daha önce yine 5N1K’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in kullandığı, ‘ Türkiye Kürdistanı’ ifadesi Ensarioğlu’na soruldu. Cüneyt Özdemir’in ‘Türkiye Kürdistanı sizce makul bir deyim midir?’ sorusuna Ensarioğlu şu yanıtı verdi:

Tanımları hangi maksatla kullandığınıza bağlı. Yıllarca ‘Kuzey Irak’ diye bir şey ifade edildi. Irak anayasasında böyle bir tabir yok. Birinci meclis’te, Türkiye Kürdistanı ayrı bir şey. Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denir, burda hiçbir sıkıntı yok. İran’da Kürtlerin yaşadığı bölgeye, 5 milyon Kürt’ün yaşadığı bölgeye Kürdistan denir. Bunun İran anayasasında yeri vardır ve İran bunu böyle tanımlamıştır. Irak anayasası böyle tanımlamıştır. Kürtlerin yaşadığı bölgenin adı Kürdistandır. Yine Birinci Meclis’te ‘Lazistan’ vardır, ‘Kürdistan’ vardır. Bu terimleri bizzat Atatürk kullanmıştır. Kürtlerin yaşadığı her coğrafyaya Kürdistan demekten çekinmem, ben kendim de Kürdüm ve orada yaşıyorum.

Yanlış anlaşılabilir ama...

‘Yani siz Türkiye Kürdistanı’nda mı yaşıyorsunuz?’ sorusuna ise Ensarioğlu “Türkiye Kürdistanı ifadesi farklı algılanabilir. Yani 4 parçanın ilerde birleşeceği, burada bağımsız bir devlet kurulacağı gibi çağrışımlar özellikle birilerinin tahrik ettiği çağrışımlardır. Ama Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistan’dır” karşılığını verdi.