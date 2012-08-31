AKP'li Ensarioğlu: Çiçek kötü gidişatı gördü, öngörülü hareket etti

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 'Teröre Karşı Ulusal Mutabakat' önerisini hazırlayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e destek vererek, "Sayın Çiçek kötü gidişatı gördü. Öngörülü hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.

Ankara’da üç gündür tartışma yaratan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 'Teröre Karşı Ulusal Mutabakat' önerisini; CHP, MHP ve BDP samimi bulmadı, hükümet kanadı ise “muhtıra” benzetmesi yaparak Çiçek’e sahip çıkmadı. Başbakan Erdoğan’ın da önceki gece “önce partilerle paylaşmalıydı” diyerek tepki gösterdiği Çiçek’e destek AKP’nin Kürt vekillerinden Galip Ensarioğlu’ndan geldi.



'İçerik değil, çağrı önemsenmeli'



Taraf gazetesinden Veysi Polat'a konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı olarak Kürt sorununun çıkmaza girdiği, şiddetin arttığını, siyasetçilerin parti çıkarı gözeterek çözümü tıkadığını görerek kendince bağımsız bir şekilde sorumluluk hissedip çağrıda bulunmuş. Bu çağrı partilere, STK’lara ve toplumun tüm kesiminedir. Bu çağrının bir ihtiyaç olması ve sorumluluk gereği olarak bu meseleyi partilerüstü ele alınmasını istemesi ve diyalogun gerekliliğini ifade etmesi önemlidir. Maddelerin içeriği bir yana. Kimine katılırsınız veya katılmazsınız. Her siyasi parti kendine göre katılıp katılmayacağı şeyler olabilir. Benim de katılmadığım maddeler var. Ama önemli olan niçin buna ihtiyaç duyulduğu ve çağrının gerekliliğidir."



'Sorun varsa eleştiri niye'



Çiçek’e yapılan eleştirilere anlam veremediğini belirten Ensarioğlu, “Bu girişimi eleştirmek, kökten reddetmek çok anlamsız. Bu sorun var mıdır, vardır. Çözülmesi gerekiyor mu, gerekiyor. Çözüm için toplumsal bir mutabakata ihtiyaç var mıdır, vardır. O zaman bu eleştiriler niye?” dedi.

Şemdinli’deki PKK saldırıları, Antep’teki bombalı katliam sonrası oluşan siyasi atmosfer ve BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmak istenmesine dikkat çeken Ensarioğlu, “Sayın Çiçek, aynı zamanda yeni Anayasa sürecinin öncülüğünü de yürütüyor. Kötü gidişatı gördü. Öngörülü davranıp hareket ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı olarak Kürt sorununun çıkmaza girdiği, şiddetin arttığını, siyasetçilerin parti çıkarı gözeterek çözümü tıkadığını görerek kendince bağımsız bir şekilde sorumluluk hissedip çağrıda bulunmuş. Bu çağrı partilere, STK’lara ve toplumun tüm kesiminedir. Bu çağrının bir ihtiyaç olması ve sorumluluk gereği olarak bu meseleyi partilerüstü ele alınmasını istemesi ve diyalogun gerekliliğini ifade etmesi önemlidir. Maddelerin içeriği bir yana. Kimine katılırsınız veya katılmazsınız. Her siyasi parti kendine göre katılıp katılmayacağı şeyler olabilir. Benim de katılmadığım maddeler var. Ama önemli olan niçin buna ihtiyaç duyulduğu ve çağrının gerekliliğidir."



'Sorun varsa eleştiri niye'



Çiçek’e yapılan eleştirilere anlam veremediğini belirten Ensarioğlu, “Bu girişimi eleştirmek, kökten reddetmek çok anlamsız. Bu sorun var mıdır, vardır. Çözülmesi gerekiyor mu, gerekiyor. Çözüm için toplumsal bir mutabakata ihtiyaç var mıdır, vardır. O zaman bu eleştiriler niye?” dedi.

Şemdinli’deki PKK saldırıları, Antep’teki bombalı katliam sonrası oluşan siyasi atmosfer ve BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmak istenmesine dikkat çeken Ensarioğlu, “Sayın Çiçek, aynı zamanda yeni Anayasa sürecinin öncülüğünü de yürütüyor. Kötü gidişatı gördü. Öngörülü davranıp hareket ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.