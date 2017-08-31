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AKP'li Elitaş'tan partililere: Bayramda düşman olarak göreceğimiz gruplar var

"Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını gözardı etmeyeceğiz"

31 Ağustos 2017 20:28

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partililere nasihat ederek, "Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız, hiç biraraya gelemeyeceğiz gruplar var. FETÖ'cülerle bayramlaşmamız, kucaklaşmamız mümkün değildir" dedi.

AKP Kayseri il Merkezi'ndeki bayramlaşmaya katılan Elitaş, partililerden PKK'lılar, DEAŞ'lılar ve FETÖ'cülerle bayramlaşmamalarını istedi.

Elitaş, "Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız, hiç bir araya gelemeyeceğiz, dargın olarak değil, düşman olarak göreceğimiz gruplar var. FETÖ'cülerle bayramlaşmamız ve kucaklaşmamız mümkün değildir. Nerede kripto FETÖ'cü varsa, nerde gizli Türkiye, vatan millet düşmanı varsa bayram demeden ilgili kuruluşlara söyleyeceğiz. Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını göz ardı etmeyeceğiz. PKK ve DEAŞ'lı varsa, milletin bütünlüğünü kim engellemeye çalışıyorsa onlarla hasımlığımız devam edecektir.  Bu işleri sosyal medyadan paylaşarak değil, yetkili kurum ve kuruşlara söyleyerek onların görevlerini hızlı şekilde yapmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

 

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