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Politika

AKP'li Elitaş: Çiçek, bakanların yolsuzluk dosyalarını iade etmeli

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, muhalefetin Meclis’i 18 Mart’ta olanüstü toplantıya çağırdığı fezlekelerle ilgili savcılığın yanlış yaptığını savundu

14 Mart 2014 17:14


Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanlığı, Meclis’in, 9 Mart Çarşamba günü olağanüstü toplanmasını kararlaştırdı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 4 bakanla ilgil Meclis’e göderilen fezlekelere ilişkin sürpriz bir açıklma yaptı. Elitaş, “Meclis Başkanlığı'nın yapması gereken, fezlekeyi tutup, dosyaları geldiği yere iade etmesidir. Bu süreçte savcılık, gereksiz evrakları, TBMM'nin soruşturma komisyonunun isteyebileceği evrakları kendiliğinden göndermiştir" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı ve “Bugüne kadar bu şekilde dosya gelmemiş. Aslında, gelmemesi lazım. Fezlekeler gelebilir, dosya gelmez” dedi.

 

'Savcılık farklı bir uygulama yaptı'

 

Savcılığın, bugüne kadar yaptığı uygulamaların dışında bir uygulama ortaya koyduğunu iddia eden Elitaş, "Bugüne kadar gizlilik soruşturması olan hiçbir konuyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması ortamı ortaya çıkmamıştır. Savcılık, sadece bu konunun üst yazısını ya da kısa raporunu gönderdikten sonra Meclis Soruşturma Komisyonu kurulduğu andan itibaren, bu komisyonun, ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili elinde bilgi olan kim varsa onlara müracaat ederek ulaşma imkanı mevcut" dedi.

 

'Soruşturma komisyonu olursa, dosya gelir'

 

Meclis iç tüzüğünün soruşturma komisyonlarıyla ilgili düzenlemesinin de buna dikkat çektiğini söyleyen Elitaş, “ Bu dosyalar burada ne geziyor? Adalet Bakanı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Savcısı'nın gönderdiği hiç alakasız dosyalarla ortaya çıkan süreç başladı. Savcılık, yetkilerini de aşarak, o günkü ortam çerçevesinde farklı bir görüş ve ideolojik davranış şeklinde dosyaların tamamını göndermeyi tercih etmiş. Arkasından o dosyalardan bir kısmını ayırmış. Yani, savcılık fezleke gönderebilirdi ama dosyaları göndermemesi gerekirdi. Meclis Başkanlığı'nın yapması gereken, fezlekeyi tutup, dosyaları geldiği yere iade etmesidir. Bu süreçte savcılık, gereksiz evrakları, TBMM'nin soruşturma komisyonunun isteyebileceği evrakları kendiliğinden göndermiştir."

Mustafa Elitaş, Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına ilişkin muhalefetten talep gelmesi halinde AKP’nin tavrına ilişkin soruya, “ Komisyonla ilgili görüşler ortaya çıksın. Soruşturma önergesini görmeden bir şey söylememiz mümkün değil. Muhalefetin ne iddia ettiğini bilmemiz lazım. İftira olabilir. Muhalefet herhalde iddiaları mesnetsiz bulduğundan dolayı bugüne kadar komisyon kurulması yönünde bir adım atmadı" dedi.

 

'Dosyalar Kılıçdaroğlu'nda'

 

“Şu anda dosyalar zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde. Niye ondan istemiyorlar? Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde tapeler de mevcut montaj kayıtları da mevcut. Hatta montaj yapılan kayıtları Kılıçdaroğlu'na önceden anlatıyorlar, Kılıçdaroğlu meydanda söylüyor. Yani şu anda Sayın Kılıçdaroğlu, Ana muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı değil, paralel yapının taşeronu olarak görev yapıyor. Savcıda olmayan dosyalar muhalefetin elindeyse bu adil bir yargılama, masumiyet karinesi değil, sadece insanları yıpratma, itibarsızlaştırma hareketi olarak düşünülür."

 

'Dosyada izlilik kaydı var'

 

Elitaş, “ Bu gelen dosyada gizlilik kaydı var mı?" sorusuna, “ Bildiğimiz kadarıyla gizlilik kaydı var. ünkü soruşturmalar gizli olarak devam ediyor diye biliyoruz”.

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