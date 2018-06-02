AKP'li Eker: Ortadoğu'ya dönük vekalet savaşlarının hedefi Erdoğan'dır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, Ortadoğu'daki ‘vekalet savaşları’nın hedefinin partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etti.

Diyarbakır’da gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Eker, 24 Haziran’ın Türkiye'nin kader seçimi olduğunu belirterek, "Sadece Türkiye değil, bütün Ortadoğu'yu ilgilendiren bir seçimdir. Çünkü Ortadoğu'ya dönük vekaletler savaşı, terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilen vekaletler savaşının hedefinde AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Çünkü Sayın Erdoğan bütün olan bitene, birtakım senaryolara itiraz ediyor. Burada bizim de söyleyecek bir sözümüz var' diyor” diye konuştu. Eker, şöyle devam etti:

“İtiraz ettiği için hedefe konmuş durumda, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, hatta Türkiye Cumhuriyeti. Ama biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Kendi medeniyet havzamızdaki bütün milletlere, onların değerlerine inanıyoruz. O nedenle AK Parti sadece kendisi için değil Afrika'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlara, bütün bir büyük coğrafya için, oradaki mazlumlar için bir model ve umuttur. O nedenle biz o modele sahip çıkmak ve o umudu boşa çıkarmamak azminde ve kararlılığındayız. Bunun için gece, gündüz çalışacağız.”