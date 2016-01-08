T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyon'daki kampa giden AKP'li dört vekil, trafik kazasında yaralandı

Yaralanan milletvekilleri, Tülay Kaynarca, Fatma Benli, Ayşe Sula Köseoğlu ve Sena Nur Çelik...

08 Ocak 2016 21:21

AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare toplantısına katılmak için Ankara'dan yola çıkan 4 milletvekili trafik kazasında yaralandı.

Radikal'in haberine göre AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare toplantısına katılmak için Ankara'dan Afyon'a gelen İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ile Fatma Benli, Tarbzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve Antalya milletvekili Sena Nur Çelik trafik kazasında yaralandı. Yaralı 4 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Vekilleri hastanede ziyaret eden Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da vekilleri tek tek telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hürriyet’ten Rıza Özel'in sorularını yanıtlayan Sena Nur Çelik, sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılan haberlerin ardından yakınlarından ve partililerden geçmiş olsun telefonu aldıklarını söyledi. Çelik, sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, kazada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

akptrafik kazasıankaraafyonkarahisartülay kaynarcafatma benliayşe sula köseoğlusena nur çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24