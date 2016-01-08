Afyon'daki kampa giden AKP'li dört vekil, trafik kazasında yaralandı

AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare toplantısına katılmak için Ankara'dan yola çıkan 4 milletvekili trafik kazasında yaralandı.

Radikal'in haberine göre AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare toplantısına katılmak için Ankara'dan Afyon'a gelen İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ile Fatma Benli, Tarbzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve Antalya milletvekili Sena Nur Çelik trafik kazasında yaralandı. Yaralı 4 milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Vekilleri hastanede ziyaret eden Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da vekilleri tek tek telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hürriyet’ten Rıza Özel'in sorularını yanıtlayan Sena Nur Çelik, sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılan haberlerin ardından yakınlarından ve partililerden geçmiş olsun telefonu aldıklarını söyledi. Çelik, sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, kazada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.